Diretta Ucraina Inghilterra/ Streaming video Rai: Leoni favoriti (Euro 2020)

DIRETTA UCRAINA INGHILTERRA: SHEVA VUOLE PROVARE IL COLPACCIO!

Ucraina Inghilterra, in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, sabato 3 luglio 2021, per i quarti di finale degli Europei 2020. Sulla carta, la diretta di Ucraina Inghilterra vede favoriti i britannici di Gareth Southgate, giunti fin qui senza aver subito alcun gol nelle quattro partite disputate finora e sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria contro la Germania in un ottavo di finale di grande rilievo. A voler trovare il pelo nell’uovo, questa Inghilterra è stata finora più solida che bella, ma i numeri danno ragione a Southgate e la strada verso il grande obiettivo della prima vittoria di sempre agli Europei potrebbe proseguire.

L’Ucraina, passata tra le migliori terze e poi vincente ai tempi supplementari contro la Svezia, avrà una missione difficile: Andriy Shevchenko però la giocherà con la serenità di chi non ha alcunché da perdere. Siamo naturalmente alla fase ad eliminazione diretta, il passaggio del turno sarà sancito da tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità al termine dei tempi regolamentari. Inghilterra Ucraina però ha un favorito d’obbligo: ci riserverà sorprese?

DIRETTA UCRAINA INGHILTERRA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ucraina Inghilterra sarà garantita in chiaro su Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando, oltre che per gli abbonati Sky Sport, che possono seguire sulla televisione satellitare tutte le partite degli Europei 2020. Di conseguenza, possiamo annotare che sarà doppia anche la diretta streaming video, fornita come di consueto per tutti su sito o app di Rai Play, oppure tramite il servizio Sky Go per gli abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA INGHILTERRA

Ecco come potrebbero essere le probabili formazioni di Ucraina Inghilterra. Andriy Shevchenko sembra intenzionato a schierare i suoi con un modulo 3-5-2 nel quale l’atalantino Malinovskyi troverebbe spazio sulla linea dei centrocampisti insieme a giocatori più difensivi. I titolari stasera all’Olimpico dovrebbero dunque essere il portiere Buschchan; davanti a lui la difesa a tre con Zabarnyi, Kryvtsov e Matviyenko; nel folto centrocampo a cinque Karavaev a destra, poi appunto Malinovskyi, Sydorchuk, Shaparenko e Zinchenko a sinistra, altro punto di forza; infine la coppia d’attacco con i due consueti titolari Yarmolenko e Yaremchuk. Gareth Southgate dovrebbe invece tornare al 4-2-3-1, magari con Grealish titolare dopo l’impatto decisivo avuto con la Germania. Intoccabile naturalmente Sterling e titolare pure Kane che si è sbloccato contro i tedeschi, il reparto offensivo potrebbe essere completato appunto da Grealish più Saka come esterno destro. Procedendo a ritroso, in mediana potremmo trovare la coppia formata da Phillips e Rice, mentre la difesa a quattro davanti all’ancora imbattuto portiere Pickford dovrebbe essere formata da destra a sinistra da Walker, Stones, Maguire e Shaw.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Ucraina Inghilterra in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Nettamente favoriti gli inglesi che sono formalmente in trasferta, il segno 2 è quotato a 1,45 mentre poi si sale a quota 4,25 in caso di pareggio sul segno X, infine un successo dell’Ucraina varrebbe ben 8,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 1.



