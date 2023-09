DIRETTA/ Ucraina Inghilterra streaming video tv: la storia “vota” per i Leoni (9 settembre 2023)

DIRETTA UCRAINA INGHILTERRA, TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Ucraina Inghilterra, possiamo fare un tuffo nella storia di questa partita, naturalmente piuttosto breve considerando che in passato l’Ucraina faceva parte dell’Unione Sovietica. I precedenti sono dunque nove, dei quali un paio di amichevoli, altrettante partite della fase finale degli Europei nel 2012 e nel 2021 e per il resto partite di qualificazione, verso i Mondiali oppure gli Europei. Il bilancio è saldamente dominato dall’Inghilterra, che ha infatti ottenuto ben sei vittorie a fronte di un paio di pareggi e una sola affermazione dell’Ucraina, che fece festa per 1-0 sabato 10 ottobre 2009, in una partita di qualificazione per i Mondiali di Sudafrica 2010.

Gli ultimi due precedenti sono stati dominati dall’Inghilterra, che vinse per 4-0 il quarto di finale di Euro 2020, giocato in realtà ovviamente nel 2021, il quale resta il confronto più prestigioso nella storia di Ucraina Inghilterra, mentre il 26 marzo scorso la partita d’andata in questo stesso girone di qualificazione agli Europei 2024 fu giocata a Wembley e vide la vittoria per 2-0 dei padroni di casa, grazie ai gol di Harry Kane al 37’ minuto e di Bukayo Saka al 40’. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TV UCRAINA INGHILTERRA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Ucraina Inghilterra sarà visibile in diretta sul 20 in chiaro per tutti, senza bisogno di abbonamenti o altro. E’ necessario semplice collegarsi al canale numero 20 del digitale terreste e assistere a questa sfida valevole per le qualificazioni ad Euro2025 in Germania.

Di conseguenza è disponibile lo streaming video della diretta Ucraina Inghilterra: basterà, anche in questo caso senza spendere nulla, ad accedere allo streaming del canale 20 e godersi lo spettacolo.

LE DUE BIG DEL GRUPPO DELL’ITALIA

La diretta Ucraina Inghilterra, in programma sabato 9 settembre alle ore 18:00, interessa molto all’Italia di Luciano Spalletti. D’altronde, almeno sulla carta, stiamo parlando delle migliori squadre del Gruppo C insieme agli Azzurri e proprio da questo scontro diretto, oltre ovviamente al destino che l’Italia saprà costruirsi da sola, che passerà molto di questa prima metà dei giorni di qualificazione. Attualmente l’Inghilterra è prima a 12 punti in 4 partite, seguita proprio dall’Ucraina con 6 punti in 3 sfide e infine l’Italia con 3 punti ma anche con una partita in meno dell’Ucraina.

Infatti i gialloblu hanno iniziato con il ko in terra inglese, ma successivamente hanno vinto a Skopje contro la Macedonia del Nord e trionfato con Malta portandosi appunto a 6 punti. Perfetto invece fin qui il percorso dell’Inghilterra, uscita sconfitta solo in finale la scorsa edizione proprio dall’Italia: vittorie contro Macedonia del Nord, Malta, Ucraina e (piccola) rivincita con l’Italia nel 2-1 firmato Rice-Kane.

UCRAINA INGHILTERRA: LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH

Le probabili formazioni della diretta Ucraina Inghilterra vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. In porta Trubin, a lungo obiettivo dell’Inter poi finito al Benfica. In difesa Konoplya e Matviienko larghi con Krystov-Zabarni coppia centrale. In mediana Stepanenko e Malinovskyi mentre sulla trequarti Yarmolenko-Tsygankov-Sudakov. Vanat unica punta.

Risposta inglese col 4-3-3 di Southgate: Pickford tra i pali, Walker e Shaw larghi con Stones e Maguire al centro. Mezzali di qualità Bellingham e Alexander-Arnold mentre il perno dell’Arsenal Delcan Rice si metterà in cabina di regia a comandare le operazioni. In attacco fulmini e saette con Saka e Rashford oltre a Kane prima punta, alla prima probabile presenza in Nazionale da giocatore del Bayern Monaco.

QUOTE UCRAINA INGHILTERRA: LE INFORMAZIONI SULLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Ucraina Inghilterra vedono favorita la squadra campione del mondo 1966. Il successo inglese vale infatti 1.50 contro i 7 dell’Ucraina secondo bet365. Il pareggio a fine partita paga quattro volte la posta in palio.

Ci si aspetta una gara piena di gol? L’Over 2.5 è dato sotto il 2, precisamente a 1.85, quota molto simile al Gol (entrambe le squadre segnano) che invece è dato a 1.91.











