Video/ Italia Inghilterra (1-2) gol e highlights: è ancora azzurro tenebra

L’Italia inizia con una sconfitta il suo cammino nelle qualificazioni a Euro 2024, con l’Inghilterra che vince 1-2 nel match d’esordio allo stadio Diego Armando Maradona: scopriremo gli highlights nel video Italia Inghilterra 1-2. Al 7′ primo lampo di Retegui che cerca la deviazione aerea, ma senza fortuna, sugli sviluppi di un corner mentre all’8′ che il primo squillo dell’Inghilterra con Bukayo Saka che chiama Donnarumma alla parata in tuffo. Crescono i Leoni, al 12′ gran botta di Bellingham che esalta i riflessi di Donnarumma, bravo ad alzare sopra la traversa. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, batti e ribatti dopo una conclusione di Kane arriva Declan Rice che di sinistro scarica in rete il vantaggio inglese.

Proprio Rice diventa il primo ammonito della partita al 29′, alla mezz’ora Pellegrini cerca la verticalizzazione per Berardi che viene però anticipato in uscita da Pickford. Al 33′ su un brutto pallone perso da Jorginho, Phillips va alla conclusione da fuori di prima intenzione sfiorando il palo, ignorando però Kane che era meglio posizionato in area. L’Italia non ingrana, al 44′ arriva il raddoppio dell’Inghilterra: review al VAR per l’arbitro dopo un tocco di mano di Di Lorenzo sugli sviluppi di un corner in anticipo su Kane, fallo di mano sanzionato con la massima punizione che lo stesso Kane trasforma spiazzando Donnarumma. 3′ di recupero e su incursione ancora di Kane è Grealish a graziare l’Italia, mancando il tris svirgolando da due passi a porta spalancata.

Dopo un pessimo primo tempo l’Italia prova a ripartire con un altro piglio nella ripresa. All’8′ ammonito Grealish, l’Italia però cresce progressivamente e all’11′ accorcia le distanze: l’azione si apre con un fallo di Maguire su Barella, Verratti smista su Pellegrini che inventa un gran pallone per Retegui che controlla e scarica all’angolino il gol dell’1-2, segnando all’esordio in Nazionale. A fine azione viene ammonito Maguire per il sopra citato fallo a inizio azione. Ammonito anche Jorginho, quindi entrano Politano e Cristante al posto di Berardi e Barella. Al 25′ primo cambio anche per Southgate che inserisce Foden al posto di Grealish, quindi nell’Italia spazio per Gnonto e Tonali al posto di Pellegrini e Jorginho.

C’è un cartellino giallo anche per Walker con la sfida che resta agonisticamente accesa, alla mezz’ora azione insistita dell’Italia ma il tentativo di conclusione di Tonali viene murato da Stones. Tra il 33′ e il 35′ nel giro di 3′ Shaw rimedia due cartellini gialli, il primo per perdita di tempo e il secondo per fallo su Retegui. Inghilterra in dieci uomini, Southgate richiama subito in panchina Foden, pur entrato da poco, inserendo Trippier, quindi Gallagher e James al 37′ rilevano Saka e Bellingham. Con l’uomo in più l’Italia tenta il tutto per tutto con gli affondi di Gnonto insistiti sulla sinistra, neanche nei 5′ di recupero però gli azzurri riescono a trovare il pareggio.

VIDEO ITALIA INGHILTERRA, LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Roberto Mancini pensa che l’Italia avrebbe meritato di più nel secondo tempo: “Il primo tempo è iniziato bene, anche se poi loro hanno preso campo e trovato i due gol su calci piazzati. Nella ripresa ho visto una squadra straordinaria, purtroppo non è arrivato il 2-2 ma fin qui avevamo sempre vinto e quindi anche statisticamente doveva capitare. Retegui è un ragazzo giovane, è qui da 3-4 giorni e non conosce nulla del calcio europeo. Nel primo tempo ha sofferto, non è facile giocare contro la difesa inglese e la squadra non l’ha aiutato molto. Nella ripresa s’è mosso molto meglio e ha trovato il gol. Abbiamo concesso due gol che potevamo evitare, sui calci piazzati dovevamo fare più attenzione. Loro hanno giocatori forti e una squadra forte. Nella ripresa li abbiamo stradominati senza che loro facessero un tiro in porta, mentre il primo tempo è stato più equilibrato e noi abbiamo avuto un po’ di difficoltà in costruzione. Loro trovavano sempre una uscita. Nella ripresa, invece, abbiamo deciso di fare un’altra cosa e siamo stati migliori“.

Secondo Gareth Southgate invece l’Inghilterra avrebbe potuto vincere anche di più larga misura: “Abbiamo mostrato due volti diversi, abbiamo controllato molto bene il gioco nel primo tempo e appena battuta la prima linea di pressing e all’intervallo dovevamo essere sullo 0-3. A inizio ripresa abbiamo sbagliato delle decisioni e l’inerzia è cambiata. Poi abbiamo dovuto gestire l’espulsione ma siamo riusciti a restare compatti. Abbiamo lottato, sofferto e poi portato a casa una vittoria storica. Kane è stato straordinario, battere il record in queste condizioni dimostra tutta la forza mentale che lui ha. E’ davvero un traguardo eccezionale, i giocatori hanno esultato per lui e questa è una reazione sia al record che a ciò che ha dovuto subire in Qatar. Ora dobbiamo pensare a chi giocherà la prossima, all’Ucraina. Sarà difficile perché loro arrivano più riposati, stasera non hanno giocato. A Wembley ci sarà bisogno del nostro pubblico“.











