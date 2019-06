Diretta Ucraina Spagna/ Streaming video e tv: ecco le campionesse! (Europei basket)

Ucraina Spagna, in diretta dall’Arena Riga, si gioca alle ore 20:00 italiane di giovedì 27 giugno: nel gruppo A degli Europei di basket femminile 2019 siamo all’esordio della nazionale più attesa, ovvero quella che apre la competizione come campione in carica e che dunque rappresenta il punto cui guardare. Con tre titoli continentali la Spagna è arrivata a dominare l’epoca recente per quanto riguarda la pallacanestro delle donne; ora proverà a centrare il bis sapendo che in ogni caso non sarà facile, anche perchè non ci sarà Alba Torrens che due anni fa è stata votata come MVP della manifestazione. Anche in questo modo comunque le iberiche, inserite nel girone anche con Regno Unite e le padrone di casa della Lettonia, hanno i favori del pronostico: solo tre anni fa alle Olimpiadi hanno conquistato la medaglia d’argento e da tre edizioni salgono sul podio dei Mondiali. Dunque mettiamoci comodi e stiamo a vedere quello che succederà tra poco nella diretta di Ucraina Spagna, la cui palla a due è attesa ormai tra poche ore.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Ucraina Spagna non dovrebbe essere garantita: in ogni caso sarà la televisione satellitare a trasmettere alcune partite degli Europei di basket femminile 2019, dunque nell’eventualità che la sfida sia mandata in onda potrete seguirla anche attraverso l’applicazione Sky Go, che permette la diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone senza costi aggiuntivi.

DIRETTA UCRAINA SPAGNA: RISULTATI E CONTESTO

Ucraina Spagna ci darà una prima indicazione interessante circa le campionesse in carica: due anni fa le iberiche hanno vinto il titolo che è stato il terzo nella storia e negli ultimi 13 anni, andando appunto a posizionarsi come reale punto di riferimento per tutta la pallacanestro continentale. Tuttavia Alba Torrens non ci sarà, e di conseguenza le campionesse in carica dovranno trovare un’altra guida ideale: assente anche Sancho Lyttle, il testimone potrebbe essere raccolto da Anna Cruz o Marta Xargay che avevano già disputato un’ottima finale nel 2017, contro la Francia. Spagna sa bene che ripetersi non sarà semplice, ma ci proverà: intanto sicuramente parte con i favori del pronostico e questa partita inaugurale potrebbe già essere importante per assicurarsi il primo posto nel girone (ed evitare così il playoff per accedere ai quarti). L’Ucraina – vista poche settimane fa in due amichevoli contro l’Italia – rappresenta una nazionale in calo: non gioca le Olimpiadi da ben 23 anni e l’oro olimpico è distante ben 24 anni, nelle ultime edizioni degli Europei di basket femminile (cioè da allora) non è mai riuscita a piazzarsi anche solo nei quarti di finale. Spagna dunque super favorita, ma vedremo se le iberiche riusciranno a confermare il loro status…



