Diretta Udinese Al Hilal/ Risultato live: primo test amichevole per i friulani

Udinese Al Hilal, prima amichevole estiva per i friulani, si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 24 luglio: avversario non nuovo perchè già affrontato negli scorsi anni, in ogni caso si tratta di un’uscita nella quale finalmente vedremo svelata la squadra agli ordini di Igor Tudor, che per il secondo anno consecutivo ha centrato una complicata salvezza da subentrato ma questa volta è stato confermato in panchina. La rosa dei bianconeri è ancora tutta da scrivere, nel senso che ci sono calciatori che potrebbero partire e altri che si aggiungeranno; anche per questo dunque sarà interessante scoprire quello che succederà nel corso della diretta di Udinese Al Hilal, una partita della quale intanto possiamo andare a ipotizzare le formazioni almeno per quanto riguarda le scelte del tecnico croato.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto la diretta tv di Udinese Al Hilal dovrebbe essere garantita da Udinews TV, emittente dedicata alla squadra friulana che però è visibile soltanto nella regione di competenza e in Veneto oltre che in certe zone della provincia di Ferrara. Chiunque volesse collegarsi e potesse farlo troverà questo canale al numero 110 del digitale terrestre; possibile anche il servizio di diretta streaming video sul sito www.udinewstv.it.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE AL HILAL

Dando per scontato che il modulo utilizzato da Tudor sarà il 3-4-1-2, Udinese Al Hilal potrebbe essere affrontata con Scuffet tra i pali e una difesa che comprende Rodrigo Becao e Samir a protezione di Troost-Ekong, mentre ad allargarsi sulle corsie dovrebbero essere Ter Avest e Giuseppe Pezzella che al momento sono gli unici laterali di ruolo a disposizione. In mezzo al campo possono agire Jajalo, uno dei volti nuovi, e Hallfredsson; Pussetto l’esterno di destra con Ingelsson che potrebbe scalare dall’altra parte, alle spalle delle due punte pronto Mandragora con Teodorczyk e Lasagna che potrebbero iniziare davanti, a meno che non venga invece impiegato Perica.



