Diretta Udinese Atalanta/ Streaming video tv: un recupero delicato (Serie A)

Udinese Atalanta, in diretta dallo stadio Friuli-Dacia Arena di Udine alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 20 gennaio 2021, si gioca come recupero di Serie A, resosi necessario perché il 6 dicembre scorso la partita era stata rinviata per maltempo. Eravamo alla vigilia della vittoriosa trasferta della Dea sul campo dell’Ajax che ha dato all’Atalanta gli ottavi di Champions League per la seconda stagione consecutiva, ora invece la diretta di Udinese Atalanta cade in un momento delicato soprattutto per i friulani di Luca Gotti, che arrivano dalla sconfitta sul campo della Sampdoria, più in generale da un inizio di 2021 pessimo e ora sono attesi da Atalanta e Inter in rapida successione: se davvero Gotti è in bilico, giocarsi la panchina in questa “doppietta nerazzurra” non è proprio semplice per l’allenatore dell’Udinese. Anche l’Atalanta però ha bisogno di una vittoria per rilanciarsi nella dura lotta per le prime quattro posizioni dopo il mezzo passo falso del pareggio contro il Genoa: difficile immaginare gli uomini di Gian Piero Gasperini a secco per due partite consecutive, l’Udinese è avvisata.

L’appuntamento con la diretta tv di Udinese Atalanta sarà su Dazn 1, il canale numero 209 della piattaforma satellitare Sky che va attivato su richiesta dell’abbonato. Altrimenti, il punto di riferimento sarà la diretta streaming video su Dazn, anche in questo caso riservato agli abbonati. Per tutti gli altri, il punto di riferimento per le notizie sul recupero di Serie A saranno siti Internet e profili social delle due società.

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Udinese Atalanta. I padroni di casa bianconeri potrebbero schierare un 3-5-1-1 con poche novità rispetto alla partita di sabato scorso contro la Sampdoria: ecco dunque Musso in porta e davanti a lui la difesa a tre con Becao, Samir e Bonifazi favoriti; a centrocampo da destra a sinistra potrebbero fare a parte della linea a cinque Stryger Larsen, Mandragora, Arslan, De Paul e Zeegelaar, infine in un attacco che deve fare di necessità virtù ecco che Pereyra è annunciato come trequartista alle spalle del centravanti Lasagna. Più possibilità di turnover per l’Atalanta, fermo restando il modulo 3-4-2-1: ecco dunque Romero che dovrebbe affiancare Toloi e Djimsiti nella difesa a tre davanti a Gollini; a centrocampo Maehle entra in ballottaggio con Hateboer a destra, mentre a sinistra confermato Gosens e non è da escludere che Pessina possa giocare in mediana se il Gasp farà riposare uno tra Freuler e De Roon. Pessina è però una soluzione anche sulla trequarti: in attacco sono molte le soluzioni, indichiamo Muriel stavolta favorito nel derby colombiano con Zapata.

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Udinese Atalanta, che secondo le quote dell’agenzia Snai è nettamente favorevole agli ospiti nerazzurri. Il segno 2 infatti è quotato a 1,75, mentre poi si sale fino a quota 3,90 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,25 volte la posta in palio in caso di vittoria dell’Udinese per chi avrà creduto nel segno 1.



