DIRETTA AVELLINO JUVE STABIA: DERBY CAMPANO IN COPPA ITALIA

Oggi, domenica 4 agosto 2024, è in programma la diretta Avellino Juve Stabia, ovvero il grande derby campano valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, con i biancoverdi che ospitano tra le mura amiche la Juve Stabia. Il match, che si disputa in casa dell’Avellino al Partenio-Adriano Lombardi, inizierà alle ore 20:45. Entrambe le squadre vogliono la vittoria per iniziare al meglio la stagione: l’Avellino vuole regalare una soddisfazione alla propria tifoseria, mentre la Juve Stabia, che ha trionfato nel girone C di Serie C, vuole dimostrare di essere pronta per la nuova stagione in B.

La diretta Avellino Juve Stabia è molto attesa da ambo le tifoserie, soprattutto dalla compagine irpina che vuole ripartire con slancio in questa nuova stagione e provare a superare il turno in Coppa Italia. Dunque quale delle due squadre avrà la possibilità di proseguire il cammino in Coppa Italia e regalarsi una sfida dal sapore di Serie A contro l’Udinese, il prossimo 9 agosto? Ci siamo quasi, tra poco passeremo la parola al campo con la diretta di Avellino Juve Stabia.

COME VEDERE LA DIRETTA AVELLINO JUVE STABIA IN TV E STREAMING

L’incontro in diretta Avellino Juve Stabia non sarà trasmesso in diretta tv né in streaming. Attualmente, non ci sono canali televisivi o piattaforme di streaming che offrono la partita in diretta. Ricordiamo che la Coppa Italia è esclusiva di Mediaset, ma l’emittente inizierà a trasmettere la competizione solo a partire dai 32esimi di finale, ovvero dal prossimo 9 agosto 2024. Gli aggiornamenti sul risultato potrebbero però essere disponibili sui rispettivi canali social ufficiali delle due squadre e vi invitiamo a consultarli.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO JUVE STABIA IN STREAMING VIDEO TV

In attesa della diretta Avellino Juve Stabia, diamo uno sguardo alle probabili formazioni dei biancoverdi e dei gialloblu. I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il 3-5-2, con i seguenti undici in campo: Iannarilli; Cancellotti, Armellino, Frascatore; Tribuzzi, Rocca, Palmiero, D’Ausilio, Liotti; Russo, Gori. 3-4-1-2, invece, per la Juve Stabia con Matosevic; Mignanelli, Belich, Folino; Buglio, Pierobon, Gerbo, Di Dio; Mosti; Adorante, Candellone.

La diretta Avellino Juve Stabia è dunque dietro l’angolo, non resta che aspettare il fischio di inizio per immergerci nell’atmosfera di questo derby campano che prevede grande intensità ed equilibrio. Avellino Juve Stabia sono pronte a darsi battaglia per proseguire il loro cammino in Coppa Italia.