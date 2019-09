Diretta Udinese Brescia/ Streaming video e tv: ipotetico scontro salvezza (Serie A)

Udinese Brescia, partita diretta dal signor Paolo Valeri e in programma sabato 21 settembre 2019 alle ore 15.00 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valevole per la quarta giornata di Serie A 2019-2020. Bianconeri a caccia di riscatto: dopo la vittoria all’esordio contro il Milan che aveva regalato grande entusiasmo all’ambiente friulano, sono arrivati due ko sempre in casa contro il Parma e in trasferta contro l’Inter. Cammino simile per il Brescia che, al ritorno in Serie A dopo 8 anni, è partito espugnando il campo di Cagliari. Poi però le Rondinelle sono cadute di misura a Milano contro il Milan e sono state beffate 3-4 in casa dal Bologna. Una sconfitta che ha scatenato la rabbia del presidente Cellino, visto che dopo l’espulsione di Daniele Dessena a inizio secondo tempo il Brescia ha ceduto di schianto, passando dal 3-1 al 3-4 finale contro i felsinei.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Udinese Brescia, sabato 21 settembre 2019 alle ore 15.00, si potrà seguire in diretta tv esclusiva solo con un abbonamento Sky, che trasmetterà la partita sul canale numero 202 del satellite, ovvero Sky Sport Serie A. Per tutti gli abbonati ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet del match, collegandosi tramite smartphone, tablet o smart tv all’app SkyGo, oppure tramite pc al sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE BRESCIA

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Udinese Brescia, sabato 21 settembre 2019 alle ore 15.00 presso la Dacia Arena di Udine, valevole per la quarta giornata di Serie A. 3-5-2 per l’Udinese allenata da Igor Tudor in campo con: Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; Pussetto; Lasagna. Risponderà il Brescia allenato da Eugenio Corini con un 4-3-1-2: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek; Matri, Donnarumma.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tra i bookmaker, Snai segnala l’Udinese come favorita per la conquista dei tre punti contro il Brescia. Vittoria casalinga offerta a una quota di 1.85, pareggio quotato 3.50 mentre l’eventuale vittoria esterna viene proposta a una quota di 4.20. I gol complessivamente realizzati nel corso del match propongono una quota di 2.00 per l’over 2.5 e di 1.80 per l’under 2.5.



