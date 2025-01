DIRETTA UDINESE EMPOLI PRIMAVERA, BIANCONERI MOLTO ATTARDATI IN CLASSIFICA

La diretta Udinese Empoli Primavera di mercoledì 22 gennaio 2025 alle ore 12:00 è una partita tra due compagini deluse dall’andamento del proprio campionato. I padroni di casa hanno conquistato solo un paio di successi dall’inizio della stagione 2024/2025 senza ottenere più dei nove punti sin qui conquistati. Allo Stadio Comunale di Codroipo i friulani tenteranno di abbandonare la ventesima posizione solitaria per raggiungere la Sampdoria Under 20 distante tre punti sebbene proprio i blucerchiati abbiano rifilato loro una cinquina lo scorso weekend.

Il compito dell’Udinese U20, che aveva inoltre rimediato altre due sconfitte prima della batosta ottenuta in Liguria, si preannuncia ancor più complicato se si considera il fatto che pure i toscani hanno bisogno di punti per tenersi lontani dalla zona retrocessione. Gli azzurri hanno ventidue punti come il Monza U20, alle sue spalle, e di recente sono stati messi KO sia dall’Inter Under 20 che dal Cesena Under 20. Attualmente la squadra del tecnico Birindelli rischia di venire scavalcata dall’Atalanta Primavera oltre ad essere raggiunta dal Bologna Primavera con entrambe queste due formazioni ad occupare i posti che valgono il playout.

DIRETTA UDINESE EMPOLI PRIMAVERA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se siete in possesso di una smart tv non abbiate alcun timore se pensate di non poter vedere la diretta Udinese Empoli Primavera. La sfida sarà trasmessa in televisione oppure potrete vederla in diretta streaming video sull’applicazione o dal sito ufficiale di Sportitalia.

UDINESE EMPOLI PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Presumibilmente il tecnico di casa modificherà il suo 4-3-3 con Kristiancig, Barbaro, Pejicic, De Crescenzo, Shpuza, Bozza, Bonin, Olivo, El Bouradi, Marello e Di Leva se guardiamo le probabili formazioni della diretta Udinese Empoli Primavera dopo la batosta subita contro la Sampdoria Under 20. Pure mister Alessandro Birindelli dovrebbe quindi apportare qualche cambiamento al modulo 3-5-2 con Versari, Bembnista, Falcusan, Moray, Olivieri, Baralla, Bacci, Matteazzi, El Biache, Monaco e Popov se si tiene in considerazione il KO rimediato contro l’Inter U20.

