DIRETTA/ Udinese Fiorentina (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie A 24 settembre 2023)

DIRETTA UDINESE FIORENTINA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta della sfida che pone di fronte Udinese e Fiorentina, vede due formazioni che si posizionano al sedicesimo e ottavo posto rispettivamente in classifica. Guardando la classifica si nota come la Fiorentina si trovi ad essere la seconda formazione, insieme al Verona, ad avere la differenza reti pari a zero. Dal punto di vista offensivo, la Fiorentina ha collezionato 9 gol in campionato: a quota due si posizionano Bonaventura e Gonzalez. Manca ancora in zona gol l’apporto dell’attaccante è arrivato dallo Spezia Nzola e dell’argentino Beltran.

Dal punto di vista difensivo bisogna verificare chi partirà dal primo minuto tra i due portieri Terracciano e Christensen. Il primo ha subito tre gol, il secondo ben sei. Udinese che si ritrova tra i peggiori attacchi del campionato con appena una rete realizzata in quattro partite. L’unico gol porta la firma di Samardzic nell’incontro a Salerno. Dal punto di vista difensivo l’udinese ha subito solamente quattro gol, sinonimo di una difesa solida è esperta per il campionato di serie A. (Marco Genduso)

DIRETTA TV UDINESE FIORENTINA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Udinese Fiorentina sarà visibile in esclusiva su DAZN. Il servizio streaming fornirà la copertura dell’evento anche in diretta tv grazie all’applicazione visibile su smart tv e a Zona Dazn, servizio attivabile sul proprio account e visibile sui canali dedicati Sky. Ricordiamo che per fruire degli eventi DAZN sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. La diretta streaming di Udinese Fiorentina è trasmessa unicamente sull’applicazione DAZN che potrà essere visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, computer e console di gioco.

UDINESE FIORENTINA: TOSCANI PER LA CONTINUITÀ

La diretta Udinese Fiorentina, in programma domenica 24 settembre alle ore 15:00 allo stadio “Dacia Arena” di Udine, sarà un match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. I bianconeri friulani sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale visto che, dopo la sconfitta all’esordio contro la Juventus, hanno ottenuto tre pareggi di fila. I toscani, invece, sono partiti meglio collezionando sette punti, tre dei quali in trasferta.

UDINESE FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Udinese Fiorentina in programma allo stadio “Dacia Arena” di Udine. Per mister Sottil è emergenza in difesa dopo gli infortuni di Ebosse e Kabasele nel match di Cagliari che si aggiungono a Masina, Ehizibue, Deulofeu, Brenner e Davis. Per Italiano, invece, gli unici indisponibili sono Castrovilli e Mina ma il tecnico dovrà dosare e forze dei suoi dopo il match di giovedì in Conference League. In gruppo è tornato Ikoné ma difficilmente sarà del match.

UDINESE FIORENTINA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Udinese Fiorentina danno per favorita la squadra di mister Italiano con il segno 2 proposto a 2.35. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria friulana è dato a 3.05 mentre il pareggio si gioca a 3.40.











