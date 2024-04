DIRETTA/ Udinese Roma video streaming tv: tre vittorie friulane in undici anni (Serie A, 14 aprile 2024)

DIRETTA UDINESE ROMA: I TESTA A TESTA

Dal 2013/14, l’Udinese ha affrontato la Roma in 21 incontri di Serie A, perdendone 17 e riuscendo a vincerne solo 3, con 1 pareggio. In questo periodo, nessuna squadra ha subito più sconfitte nel massimo campionato contro un singolo avversario (pari merito con la Sampdoria contro il Napoli). La vittoria per 4-0 dell’Udinese contro la Roma nell’ultima partita casalinga il 4 settembre 2022 è stata una svolta, poiché ha eguagliato il numero di gol segnati nelle precedenti 10 partite in Friuli contro i giallorossi (1 vittoria, 2 pareggi, 7 sconfitte). L’Udinese ha ottenuto solo 12 punti in casa in questa stagione di campionato, con una sola vittoria nelle partite interne.

La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime sette partite di campionato, ottenendo 5 vittorie e 2 pareggi, senza subire gol nelle tre partite più recenti. L’ultima volta che i giallorossi hanno mantenuto la porta inviolata per quattro partite consecutive in una stagione di Serie A è stata tra febbraio e marzo 2014. Dall’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma dalla 21ª giornata, la squadra ha segnato 24 gol in Serie A, seconda solo all’Inter (26), mentre ha subito solo 11 reti, superata solo da Inter (cinque) e Bologna (sette). Questo dato contrasta con le prestazioni offensive e difensive complessive della Roma, che risulta penultima per tiri effettuati (118, superiore solo alle 111 della Salernitana) e ultima per tiri subiti (165). (agg. di Fabio Belli)

UDINESE ROMA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

I tifosi romanisti lo sanno bene, la diretta tv Udinese Roma è visibile solo tramite la piattaforma di DAZN. La Roma, per accordi presi dalla società, non va mai in onda contemporaneamente su Sky. E così funziona anche per la diretta streaming Udinese Roma: se siete al cinema con la fidanzata o coi figli ma avete con voi un cellulare potete guardare la partita sempre tramite DAZN e la sua app.

UDINESE ROMA: DE ROSSI PER LA CHAMPIONS!

Udinese Roma, si gioca in diretta domenica 14 aprile 2024 alle ore 18.00 e sarà una delle sfide della trentaduesima giornata. L’Udinese mirava a una salvezza tranquilla, ma il rendimento finora rischia di compromettere i piani. I friulani sono ora impegnati nella lotta per evitare la retrocessione. La squadra di Cioffi, subentrato a Sottil, si trova al quindicesimo posto in classifica con 28 punti, con un margine di due punti sul terzultimo posto, che significherebbe la zona retrocessione. Nell’ultima giornata hanno subito una sconfitta per 2-1 in casa contro l’Inter.

La Roma sta risalendo dopo un inizio di stagione altalenante. Nonostante ciò, i giallorossi sono in lotta per un posto in zona Champions. La classifica è molto combattuta, con i Capitolini al quinto posto con 55 punti, a soli tre punti dal quarto posto e con un margine di cinque punti sul sesto posto. De Rossi sta ottenendo buoni risultati, con una sola sconfitta subita in undici partite. Nell’ultima giornata hanno ottenuto una vittoria nel derby per 1-0 in casa contro la Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA

Non è facile capire quali saranno le probabili formazioni della diretta Udinese Roma. L‘Udinese, Gabriele Cioffi in piena lotta retrocessione si metterà in campo col solito 3-5-2, un marchio di fabbrica friulano. In porta il sorprendente Okoye; in difesa il trio Ferreira, Bijol, Perez; un centrocampo di muscoli Ehizibue, Walace, Payero, Kamara, col fosforo di Samardzic; in attacco la coppia Pereyra, Lucca. Un rebus, come dicevamo, la Roma di Daniele De Rossi che, a parte il solito 4-3-3, non si Sto arrivando! chi metterà in campo. Troppi i calciatori acciaccati, quelli come Spinazzola e Dybala che sono fragili. E non mancheranno nella testa del mister i ragionamenti in vista della partita di ritorno col Milan. In porta è sicuro Svilar;, in difesa sulla fascia torna Karsdorp, mentre al centro Mancini affiancato da Llorente con Angelino che fa rifiatare Spinazzola; a centrocampo Bove al posto di Pellegrini con i titolarissimi Paredes e Cristante; davanti il trio poco fortunato di Lecce, Baldanzi, Lukaku, Aouar. Speriamo vadano meglio stavolta.

QUOTE DI UDINESE ROMA

Se desiderate giocarvi la diretta Udinese Roma approfondiamo quali sono le quote decise da Snai. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











