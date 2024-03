DIRETTA/ Udinese Salernitana video streaming tv: cinque precedenti in questo secolo (Serie A, 2 marzo 2024)

DIRETTA UDINESE SALERNITANA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Udinese Salernitana presenta due squadre che nel nuovo millennio si sono affrontate in 5 occasioni. L’ago della bilancia pende dalle parti della Salernitana con due successi e altrettanti pareggi con una sola sconfitta contro i bianconeri. La prima sfida che vi presentiamo è il successo dei granata il 20 Aprile 2022 grazie alla rete nei minuti finali di Simone Verdi. Udinese che riuscì a rifarsi il mese successivo vincendo in scioltezza 0-4 in casa della Salernitana.

Ad andare in rete Deulofeu, Nestorovski, Udogie e Pereyra, con lo stesso argentino che ha sbagliato anche un calcio di rigore. Pareggio a reti bianche nella terza sfida per poi lasciare il successo ai granata con il risultato di 3-2 in rimonta grazie alle reti firmate da Kastanos e Candreva fino al novantaseiesimo con il gol decisivo del nigeriano Troost-Ekong, nonché ex. L’ultima sfida giocata da queste due formazioni risulta essere quella della gara di andata con una rete per parte. (Marco Genduso)

UDINESE SALERNITANA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Udinese Salernitana sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Udinese Salernitana sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

LA PRESENTAZIONE

Udinese Salernitana, in diretta sabato 2 marzo 2024 alle ore 15.00 presso il Bluenergy Stadium di Udine, sarà una sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. L’Udinese mirava a una stagione tranquilla per la salvezza, ma finora il suo rendimento rischia di complicare notevolmente i piani. Attualmente, i friulani si trovano in lotta per evitare la retrocessione. La squadra guidata da Cioffi, subentrato a Sottil, occupa il quindicesimo posto in classifica con 23 punti, con soli tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Nell’ultimo turno hanno subito una sconfitta per 2-0 in trasferta contro il Genoa.

La Salernitana ha iniziato la stagione con l’obiettivo consueto della salvezza, simile agli ultimi due anni. Tuttavia, il rendimento è stato deludente, come testimonia il loro attuale ultimo posto in classifica con 13 punti, distanziati di sette punti dalla zona di salvezza. Questi risultati hanno portato a un cambio in panchina, con l’esonero di Pippo Inzaghi e l’arrivo di Fabio Liverani. Nell’ultimo turno, i granata hanno subito una sconfitta per 2-0 in casa contro il Monza.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SALERNITANA Le probabili formazioni della diretta Udinese Salernitana, match che andrà in scena al Bluenergy Stadium di Udine. Per l’Udinese, Gabriele Cioffi schiererà la squadra con un 3-5-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Okoye; Perez, Giannetti, Kabasele; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin; Lucca. Risponderà la Salernitana allenata da Fabio Liverani con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Ochoa; Zanoli, Boateng, Pasalidis, Bradaric; Basic, Coulibaly, Maggiore; Candreva, Weissman; Dia. UDINESE SALERNITANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Salernitana ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo della Salernitana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.

