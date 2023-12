DIRETTA/ Udinese Sassuolo video streaming tv: meglio i friulani nei precedenti (Serie A, 17 dicembre 2023)

DIRETTA UDINESE SASSUOLO: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Udinese Sassuolo evidenzia due squadre che all’interno del mio passato si sono ritrovate in una contro l’altra in 20 occasioni. L’ago della bilancia pende dalle parti dai bianconeri che hanno ottenuto otto successi contro i quattro del Sassuolo. I risultati di pareggio sono 8. Il miglior marcatore all’interno di questa sfida veste ancora la maglia del Sassuolo. Stiamo parlando dell’attaccante francese Defrel, con tre reti all’attivo. Agli stessi gol è presente una vecchia conoscenza della squadra allenata da Sottil: Beto. Attaccante oggi in forza all’Everton risulta essere il miglior marcatore dell’Udinese contro il Sassuolo.

La prima partita giocata tra queste due formazioni risulta essere quella del 30 ottobre 2013 con il successo dei bianconeri in trasferta. Per la prima vittoria dei neroverdi sull’Udinese bisogna aspettare il 24 maggio 2015 con il successo in Friuli. Partita segnalare c’è sicuramente quella del 7 novembre 2021 terminata con il successo dell’udinese con il risultato di 3-2. Ad andare in rete per i bianconeri Deulofeu e Beto insieme ad un autogol sfortunato di Frattesi, poco prima in gol per il Sassuolo. Sempre per i neroverdi la rete di Domenico Berardi. L’ultima partita giocata tra queste due formazioni è terminata con il risultato di 2-2. (Marco Genduso)

UDINESE SASSUOLO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Udinese Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Udinese Sassuolo sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

UDINESE SASSUOLO: DOMINA LA PAURA?

Udinese Sassuolo, in diretta domenica 17 dicembre 2023 alle ore 15.00 presso la Bluenergy Arena di Udine, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. La gestione di Cioffi ha finora prodotto solo benefici limitati. Dopo la vittoria a San Siro contro il Milan, l’Udinese ha ottenuto solo 2 punti nelle ultime 4 partite, trovandosi in una posizione di classifica molto difficile. Attualmente, occupa la terzultima posizione insieme all’Empoli, entrambe a quota 12 punti, e si trova in una situazione critica nella zona retrocessione. La squadra rimpiange ancora la vittoria sfumata due settimane fa contro il Verona, dove è stata raggiunta sul 3-3 dai veneti grazie al gol di Henry al settimo minuto di recupero. Dopo quella partita, è arrivata una pesante sconfitta contro l’Inter a San Siro con un risultato di 4-0. La partita contro il Sassuolo si presenta già come decisiva.

Anche per il Sassuolo, questa è una delle peggiori stagioni degli ultimi anni. La squadra di mister Dionisi si trova attualmente al quattordicesimo posto in classifica, alla pari con il Genoa, con 15 punti conquistati finora. Il Sassuolo affronta questa partita dopo due sconfitte consecutive, entrambe subite dopo essere stati in vantaggio di un gol e poi rimontati, prima dalla Roma e poi nella recente trasferta contro il Cagliari. Nonostante le voci di corridoio che indicano la panchina di Dionisi come a rischio, la società ha espresso piena fiducia nel tecnico, sottolineando che al momento non sono in corso valutazioni per un possibile esonero.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SASSUOLO

Le probabili formazioni della diretta Udinese Sassuolo, match che andrà in scena alla Bluenergy Arena di Udine. Per l’Udinese, Gabriele Cioffi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri; Joao Ferreira, Kabasele, Nehuen Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra, Lucca. Risponderà il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Viña; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

UDINESE SASSUOLO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Sassuolo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.











