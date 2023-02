DIRETTA/ Udinese Sassuolo video streaming tv: sono nove gli incroci alla Dacia Arena

DIRETTA UDINESE SASSUOLO: I TESTA A TESTA

Soffermiamoci per la diretta di Udinese Sassuolo sui precedenti tra le due squadre. Alla Dacia Arena le due squadre si sono affrontate, prima di oggi, già in altre nove occasioni con quattro vittorie dei padroni di casa, tre per gli ospiti e due pareggi. L’ultimo successo dei friulani è un 3-2 del novembre del 2021, una partita piena di colpi di scena. I padroni di casa erano andati in vantaggio con Deulofeu all’ottavo per subire il rovesciamento di fronte grazie alle reti di Berardi e Frattesi su rigore nel giro di 20 minuti.

Alla fine del primo tempo però Frattesi con un autogol riequilibrava le sorti del match poi vinto dai bianconeri per un gol di Beto in apertura di ripresa. Nel finale fu espulso Makengo reo di aver preso due gialli nel giro di 180 secondi. I neroverdi non vincono in trasferta contro questo avversario dall’1-2 del marzo 2018. La partita fu sbloccata al minuto 42 da un autorete di Adnan con pari immediato di Fofana. Il gol dei tre punti per gli ospiti lo mise a segno Sensi a un quarto d’ora dalla fine. (Matteo Fantozzi)

UDINESE SASSUOLO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Udinese Torino sarà visibile su Dazn, piattaforma detentrice dei diritit di tutte le gare di Serie A. Ci si potrà iscrivere o con l’abbonamento mensile oppure direttamente quello stagionale.

Sarà inoltre possibile visualizzare l’incontro attraverso streaming video sull’applicazione di Dazn sia su smartphone che su tablet, così come su una Smart Tv.

UDINESE SASSUOLO: I BIANCONERI OSPITANO DIONISI REDUCE DA DUE VITTORIE

La diretta Udinese Sassuolo, in programma domenica 12 febbraio 2023 alle ore 12:30, rappresenta un match tra due squadre separate da sette posizione ma appena sei punti. L’Udinese è in crisi di risultati come testimoniano le ultime cinque partite dov’è riuscita a vincere solo con la Sampdoria. Per il resto tre sconfitte e un solo pareggio. Meglio il Sassuolo che dopo otto partite di fila senza vincere, è riuscito a mettere a referto due successi di qualità contro Milan e Atalanta.

I friulani in casa hanno vinto solo tre volte su dieci incontri, pareggiandone la metà e perdendone due contro Torino e Bologna, entrambe le volte col risultati di 2-1. Ideale non è nemmeno il rendimento del Sassuolo in trasferta, anzi, dove le vittorie su undici sfide sono solo due rispetto ai tre segni X e le sei sconfitte.

UDINESE SASSUOLO PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Udinese Sassuolo vedono i padroni di casa scendere in campo con il 3-5-2, classico modulo di Sottil. Silvestri in porta, in difesa Becao condividerà il pacchetto arretrato con Bijol e Perez. A destra giocherà Ehizibue, al centrro Samardzic, Walace e Arslan con Udogie sulla corsia mancina. Davanti intoccabile il duo Beto-Success.

Risposta del Sassuolo che verosimilmente arriverà col 4-3-3. Consigli difenderà la porta dei neroverdi con Zortea, l’ex Spezia Erlic, Ruan e Marchizza sulla linea difensiva. Il richiesto Frattesi, Obiang e Henrique comporranno il centrocampo mentre Berardi, Defrel e Laurienté sono chiamati a rispondere presente in fase realizzativa.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Udinese Sassuolo vedono i bianconeri favoriti con una quota tonda tonda. Snai vede infatti il successo friulano a 2 mentre il pareggio a 3.45 e la vittoria del Sassuolo a 3.85.

Sembra probabile vedere entrambe le squadre a segno a giudicare dalla quota 1.60 così come l’Over 2.5 a 1.75 contro l’Under con la stessa soglia a 2.

