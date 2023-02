Diretta Udinese Spezia/ Streaming video tv: liguri in piena crisi (Serie A)

DIRETTA UDINESE SPEZIA: VINCERE PER SVOLTARE

La diretta Udinese Spezia, in programma domenica 26 febbraio alle ore 18:00, racconta di un match ad alta tensione visto che entrambe le squadre, dopo un inizio di campionato positivo, vivono un periodo buio. Soprattutto gli ospiti hanno estremo bisogno di fare punti visto che, dopo le recenti sconfitte, il vantaggio sul terzultimo posto è di appena due punti. In casa Udinese, invece, solo due pareggi nelle ultime quattro uscite e un bottino di 30 punti che vale la decima posizione in classifica. Il match d’andata allo stadio “Picco” di La Spezia terminò 1-1, un risultato che oggi servirebbe a poco ad entrambe.

UDINESE SPEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Udinese Spezia, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata a Alberto Santi, commento tecnico di Manuel Pasqual. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva.

UDINESE SPEZIA: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Udinese Spezia vedono entrambe le squadre falcidiate dagli infortuni. I padroni di casa per questo match dovranno fare a meno di Deulofeu, Nestorovski ed Ebosse, la cui stagione è già terminata dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. A questi si aggiunge lo squalificato Bijol. Proprio per l’assenza di quest’ultimo nel reparto difensivo figureranno Perez, Becao e Masina. Per gli ospiti, invece, la lista degli indisponibili annovera Zoet, Holm, Bastoni, Dragowski, Moutinho e Zurkowski. Diversi dubbi di formazione con Nzola e Shomurodov in ballottaggio per guidare il reparto offensivo.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Udinese Spezia vedono una sfida decisamente con i friulani padroni del pronostico. Secondo Snai, infatti, il successo della squadra di Sottil vale 1.65 contro i 5.25 attribuiti ai bianconeri ospiti e la quota 4.05 riferita al segno X. Gara incerta in termini di gol visto che l’Over 2.5 a 1.80 lascia aperta qualsiasi soluzione. L’Under 2.5, invece, si gioca a 1.90.











