Video/ Spezia Udinese (1-1) gol e highlights: tutto nel primo tempo (Serie A)

VIDEO SPEZIA UDINESE (1-1)

Allo Stadio Alberto Picco le squadre di Spezia ed Udinese si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 di cui vi mostreremo gli highlights nel video Spezia Udinese. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati dal tecnico Gotti ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva al 10′ quando la deviazione di Nzola sul suggerimento di Holm si rivela troppo centrale per impensierire il portiere Silvestri. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Sottil si vedono annullare un gol per fuorigioco a Success su segnalazione del VAR intorno al 22′.

Nel finale della prima frazione di gioco i liguri riescono a passare in vantaggio al 33′ grazie alla rete messa a segno da Reca, capitalizzando l’assist offertogli da Ampadu. I friulani, dopo la traversa colta da Ampadu al 42′, trovano tuttavia il pareggio subito al 43′ per merito del gol segnato da Lovric, raccogliendo il rasoterra dalla sinistra di Success.

VIDEO SPEZIA UDINESE (1-1): IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il copione pare ripetersi rispetto a quanto accaduto in precedenza ed infatti gli Aquilotti non centrano lo specchio della porta sia al 49′ con Nzola che al 51′ con il solito ispiratissimo Ampadu. Nell’ultima parte dell’incontro il tentativo dalla distanza di Walace si stampa contro la traversa al 90’+3′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Piccinini, proveniente dalla sezione di Forlì, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Bourabia, Kiwior e Bastoni da un lato, Arslan, Success e Nuytinck dall’altro. Il punto conquistato in questo quattordicesimo turno di campionato permette rispettivamente allo Spezia di salire a quota 10 ed all’Udinese di portarsi a 24 punti nella classifica della Serie A.

IL TABELLINO

Spezia-Udinese 1 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 33′ Reca(S); 43′ Lovric(U).

Assist: 33′ Ampadu(S); 43′ Success(U).

SPEZIA (3-5-2) – Dragowski; Ampadu, Kiwior(57′ Caldara), Nikolaou; Holm, Bourabia(46′ Amian), Ekdal(57′ Bastoni), Agudelo, Reca(75′ Ellertsson); Verde(69′ Maldini), Nzola. A disposizione: Zoet, Zovko, Sala, Hristov, Beck, Ferrer, Sher, Nguiamba, Strelec, Sanca. All.: Gotti.

UDINESE (3-5-2) – Silvestri; Perez, Bijol, Nuytinck(79′ Samardzic); Pereyra, Lovric(60′ Jajalo), Walace, Arslan(46′ Ehizibue), Ebosse; Success(85′ Nestorovski), Deulofeu(60′ Beto). A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Abankwah, Buta. All.: Sottil.

Arbitro: Marco Piccinini (sezione di Forlì).

Ammoniti: 18′ Arslan(U); 35′ Bourabia(S); 45’+1′ Kiwior(S); 72′ Success(U); 73′ Nuytinck(U); 84′ Bastoni(S).

VIDEO SPEZIA UDINESE (1-1)













