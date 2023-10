DIRETTA ULM TRENTO/ Video streaming tv: sguardo al girone dell’Aquila (Eurocup, oggi 3 ottobre 2023)

DIRETTA ULM TRENTO: IL GIRONE

Mentre si avvicina la diretta di Ulm Trento, possiamo dare uno sguardo alla composizione del girone B della Eurocup di basket edizione 2023-2024. Possiamo notare che non ci sarà alcun derby, perché le dieci squadre sono tutte di Nazioni diverse: naturalmente l’Aquila Trento rappresenta l’Italia e Ulm è la formazione tedesca, abbiamo poi il Gran Canaria per la Spagna che sarà sicuramente la formazione di riferimento in qualità di detentrice del titolo, che però ha deciso di rinunciare all’Eurolega restando appunto nella Eurocup.

Ecco poi altri nomi ormai classici per questa competizione, come ad esempio il Buducnost per il Montenegro, il Bourg en Bresse per la Francia oppure i lituani del Lietkabelis. Il livello è mediamente alto, come confermano anche le presenze di Aris Salonicco per la Grecia e Turk Telekom per la Turchia, ed inoltre di due realtà forse di livello inferiori, ma che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, come lo Śląsk Wrocław per la Polonia e il Cluj-Napoca in rappresentanza della Romania. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ULM TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ulm Trento sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, ancora una volta “casa” della Eurocup di basket, inoltre sarà a disposizione anche una doppia diretta streaming video di Ulm Trento, che sarà infatti fornita sia da Sky Go sempre per gli abbonati Sky, ma pure da DAZN per i propri abbonati, senza dimenticare le informazioni disponibili tramite il sito Internet euroleague.tv

ULM TRENTO: LA PRIMA IN EUROCUP!

Ulm Trento, in diretta alle ore 19.30 di questa sera, martedì 3 ottobre 2023, si gioca presso la Ratiopharm Arena della città tedesca di Ulm per la prima giornata del girone B di Eurocup 2023-2024. Comincia quindi una nuova avventura nella seconda Coppa europea per importanza del basket per la ratiopharm Ulm e per la Dolomiti Energia Trento, due formazioni che negli ultimi anni sono “abbonate” a questa Eurocup, che entrambe frequentano regolarmente. Speriamo tuttavia che la diretta di Ulm Trento possa subito regalarci un bel segnale per l’Aquila, che in effetti nelle ultime due stagioni non è mai riuscita a passare la fase a gironi di Eurocup.

Sono ricordi decisamente amari, nel 2021-2022 Trento vinse addirittura una sola partita, mentre nel 2022-2023 i successi sono saliti a quattro, ma su diciotto partite sono stati comunque ovviamente troppo pochi anche semplicemente per entrare fra le prime otto di un girone da dieci. I ricordi sono sicuramente migliori per Ulm, terza nel suo girone di stagione regolare e poi eliminata solo ai quarti l’anno scorso, stesso livello raggiunto anche due stagioni fa, quando i tedeschi furono eliminati ai quarti dalla Virtus Bologna. Insomma, sarà subito un test molto interessante per capire come potrebbe iniziare il cammino in Eurocup: che risposte ci darà la diretta di Ulm Trento?

DIRETTA ULM TRENTO: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Ulm Trento, dobbiamo innanzitutto evidenziare che in questa stagione cambierà la formula della Eurocup. Restano venti le formazioni partecipanti, divise in due gironi da dieci squadre ciascuno, per un totale quindi di ben diciotto partite da disputare nella stagione regolare. Fin qui è tutto uguale, ma sarà un cammino molto più selettivo: prima infatti si qualificavano per la fase ad eliminazione le prime otto di ogni gruppo, mentre da questa Eurocup 2023-2024 verranno eliminate subito ben quattro squadre per ogni girone, alzando quindi ulteriormente la difficoltà, soprattutto per chi come Trento non era nemmeno entrata fra le prime otto nelle ultime due stagioni.

Avanzeranno quindi le prime sei di ciascun gruppo, per un totale di dodici formazioni che daranno vita alla fase ad eliminazione diretta della Eurocup, ma ci sarà poi una ulteriore differenza, perché le prime due in classifica di ogni girone si qualificheranno direttamente per i quarti di finale, mentre le formazioni che si classificheranno dal terzo al sesto posto giocheranno in precedenza un turno di spareggio playoff, che potremmo definire come gli ottavi di finale. Tenuto presente dunque che aumenta l’importanza della stagione regolare, siamo adesso pronti a vivere le emozioni della diretta di Ulm Trento…











