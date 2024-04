DIRETTA NAPOLI TRENTO/ Video streaming tv: l’incrocio tra Galbiati e la GeVi (basket A1, 21 aprile 2024)

DIRETTA NAPOLI TRENTO: L’INCROCIO

Parlando della diretta di Napoli Trento, possiamo senza dubbio citare un interessante incrocio tra l’attuale coach della Dolomiti Energia e la GeVi. Dobbiamo tornare alla stagione 2019-2020, ed è un ricordo che ci permette di aggiungere come Paolo Galbiati e Napoli siano accomunati dal fatto di aver vinto una Coppa Italia contro pronostico, perché l’allenatore di Trento ci era riuscito con una Torino che era partita con grandi premesse ma poi era collassata tra le contraddizioni societarie, ciononostante alzando il trofeo della Final Eight nella finale contro Brescia. Napoli, lo ricordiamo, la sua Coppa Italia l’ha vinta due mesi fa: straordinario il percorso avuto, peraltro proprio a Torino.

Ecco: nel 2019 Galbiati aveva accettato di ripartire dalla Serie A2 con Biella, e si era trovato nel girone Ovest in compagnia di Napoli. Le due partite di regular season si erano concluse con due vittorie interne; Napoli poi aveva fatto in tempo a perdere ad Agrigento mentre Biella non aveva più giocato, era arrivato il Covid che aveva prima sospeso e poi cancellato il campionato, con Galbiati quarto in classifica e la GeVi ottava. Un possibile incrocio ai playoff non si era dunque verificato, ora abbiamo questa sfida che è molto importante per la post season in Serie A1 e vedremo cosa succederà… (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE NAPOLI TRENTO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Non ci sarà possibilità di seguire la diretta tv di Napoli Trento, non sui canali tradizionali della nostra televisione: la partita della 28^ giornata, come tutte quelle del campionato di basket Serie A1, è comunque garantita dalla piattaforma DAZN, per la quale sarà necessario sottoscrivere un abbonamento e che permetterà la visione in diretta streaming video. Per quanto riguarda altre informazioni utili sulla partita e in generale sulle due squadre e il torneo, vi potrete rivolgere al sito ufficiale della Lega che trovate all’indirizzo www.legabasket.it.

NAPOLI TRENTO: SPAREGGIO PER I PLAYOFF!

Napoli Trento sarà diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Christian Borgo e Giacomo Dori: appuntamento alle ore 19:00 di domenica 21 aprile presso il PalaBarbuto, per la 28^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. Mancano solo tre giornate al termine della regular season, e questa partita è uno spareggio per i playoff: vincendolo Trento, che arriva dal successo su Tortona, di fatto blinderebbe la sua posizione perché oggi occupa l’ottavo posto in classifica e dunque è vicina all’obiettivo, sapendo che poi andare a incrociare le corazzate sarà un discorso complesso.

Napoli, che in stagione ha vinto la Coppa Italia ma poi è andata in crisi, potrebbe essersi ripresa nel momento giusto: la vittoria contro Sassari ha riaperto le porte della speranza per un playoff che sarebbe un altro grande risultato ma, a differenza della Dolomiti Energia, la GeVi non sarà comunque padrona del suo destino. Scopriremo allora presto quello che succederà nel corso della diretta di Napoli Trento, mentre aspettiamo che arrivi la palla a due proviamo a fare qualche rapida incursione attraverso i temi principali della partita di stanza al PalaBarbuto.

DIRETTA NAPOLI TRENTO: SI ARRIVA DA DUE VITTORIE

La diretta di Napoli Trento sarà intrigante per quanto abbiamo detto in precedenza: la GeVi è rimasta in zona playoff praticamente fino alla vittoria della Coppa Italia, poi ha perso cinque partite consecutive e improvvisamente si è trovata a dover fronteggiare uno scenario scomodo, anche se all’inizio dell’anno avrebbe messo la firma per una salvezza senza particolari patemi e, naturalmente, non pensava minimamente di poter sollevare il trofeo a Torino. Adesso la situazione è questa, e bisogna crederci: battere Trento in casa aumenterebbe ancor più le speranze di questa Napoli.

La Dolomiti Energia ha avuto alti e bassi nel corso della sua stagione, ad un certo punto sembrava addirittura che potesse trovarsi coinvolta nella corsa per non retrocedere e certamente il momento di crisi ha condizionato anche il cammino in Eurocup; anche la squadra di Paolo Galbiati però ha ripreso la sua marcia con la bella vittoria contro una Tortona in grande forma, e dunque adesso è vicina all’obiettivo minimo dei playoff. Attenzione comunque a sbagliare la partita, perché poi il margine per recuperare una situazione sfavorevole sarà di sole due giornate…











