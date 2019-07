Diretta Ungheria Gran Bretagna/ Streaming video e tv, quarti Europei basket 2019

Ungheria Gran Bretagna, in diretta dalla Belgrade Arena di Belgrado, capitale della Serbia, si gioca alle ore 12.30 di oggi, giovedì 4 luglio, in apertura del programma dei quarti di finale degli Europei di basket femminile 2019. Da oggi infatti comincia la vera e propria fase finale ad eliminazione diretta, dopo gli spareggi dei giorni scorsi che hanno definito la griglia delle migliori otto squadre d’Europa. Ungheria Gran Bretagna dunque mette di fronte le magiare che hanno ottenuto il primo posto nel girone C (quello che comprendeva anche l’Italia), piazzamento che ha dato all’Ungheria l’accesso immediato a questi quarti di finale e le britanniche, seconde nel girone A, che hanno poi eliminato in modo netto il Montenegro negli “ottavi”, giungendo in questo modo ai quarti per dare vita a un abbinamento che si annuncia abbastanza equilibrato ed aperto a ogni esito.

DIRETTA UNGHERIA GRAN BRETAGNA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Ungheria Gran Bretagna, ecco che possiamo descrivere una partita che – come abbiamo già accennato – si presenta equilibrata. Le magiare sicuramente avranno il vantaggio di un buon numero di giorni di riposo, che però rischia di essere anche un arma a doppio taglio. L’ultima partita “vera” per l’Ungheria risale a venerdì scorso, quando battendo l’Italia si prese il primo posto nel girone: poi ha giocato (e perso) domenica una partita contro la Turchia nella quale non c’era alcunché in palio, infine il riposo che alle prime spettava verso i quarti. La Gran Bretagna invece ha perso contro la Spagna ed è così giunta seconda nel suo girone, ma per il resto ha ottenuto vittorie nette contro Lettonia e Ucraina nel gruppo ma pure nello spareggio con il Montenegro, sommerso 92-71, dunque forse potremmo considerare leggermente favorite proprio le britanniche, se la fatica (anche del trasferimento dalla Lettonia) non imporrà loro un prezzo troppo alto da pagare.



