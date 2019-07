Diretta Gran Bretagna Montenegro/ Streaming video e tv: per i quarti (Europei basket)

Gran Bretagna Montenegro, in diretta dalla Arena Riga della capitale della Lettonia, si gioca alle ore 20.00 italiane di questa sera (le 21.00 locali) per gli ottavi di finale degli Europei di basket femminile 2019. Più che di ottavi, ad essere precisi, si dovrebbe parlare di spareggi playoff per l’accesso ai quarti: la formula degli Europei infatti prevedeva che la prima di ogni girone della prima fase accedesse direttamente ai quarti, seconde e terze disputano questo spareggio mentre le quarte sono state eliminate. Gran Bretagna Montenegro dunque mette di fronte le britanniche seconde nel girone A e le slave che si sono invece classificate terze nel girone B – naturalmente si incrociano le squadre dei due gruppi ospitati in Lettonia, poi le squadre vincitrici dovranno affrontare il trasferimento a Belgrado per giocare giovedì i quarti di finale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Gran Bretagna Montenegro sarà garantita su Sky Sport Arena, il canale numero 204 della televisione satellitare che detiene i diritti per trasmettere gli Europei di basket femminile 2019. Di conseguenza, anche la diretta streaming video sarà garantita ai soli abbonati Sky, naturalmente tramite il servizio offerto da Sky Go.

DIRETTA GRAN BRETAGNA MONTENEGRO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Gran Bretagna Montenegro, dobbiamo dire che nella prima fase sicuramente ci sono piaciute di più le britanniche. Una sconfitta con la Spagna che ha vinto il girone, ma anche vittorie convincenti nelle due rimanenti partite del girone A per la Gran Bretagna, raro caso in cui le varie parti del Regno Unito si presentano unite con una sola Nazionale, a differenza della maggior parte degli sport. In campo maschile probabilmente sarebbe più quotato il Montenegro, che però tra le donne sembra sulla carta inferiore alle sue avversarie di questa sera. La vittoria contro la Repubblica Ceca ha detto alle slave la qualificazione in extremis, ma contro la Francia e pure contro la Svezia il Montenegro non era piaciuto e dunque adesso parte sulla carta sfavorito.



