Diretta Ungheria Turchia/ Streaming video tv: verdetti già decisi (Europei basket)

Ungheria Turchia, in diretta dallo Sportski Centar Cair di Nis, si gioca alle ore 16:00 di domenica 30 giugno: terzo appuntamento per queste due nazionali agli Europei di basket femminile 2019, nel gruppo C che vede impegnata anche l’Italia, che proprio contro le turche ha vissuto il suo esordio vittorioso nella competizione. D’altronde la Turchia ha poi perso pure contro la Slovenia: Europeo da dimenticare. Dall’altra parte c’è un Ungheria che è stata una delle rivelazioni di avvio Europeo, battendo prima la Slovenia e poi anche l’Italia in questo girone serbo che ha già emesso i suoi verdetti principali. In effetti Ungheria Turchia sarà da un certo punto di vista inutile: le magiare sono già certe del primo posto e dunque dell’accesso immediato ai quarti, mentre la Turchia ultima è fuori pure dagli ottavi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Ungheria Turchia non dovrebbe essere garantita: in ogni caso sarà la televisione satellitare a trasmettere alcune partite degli Europei di basket femminile 2019, dunque nell’eventualità che la sfida sia mandata in onda potrete seguirla anche attraverso l’applicazione Sky Go, che permette la diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone senza costi aggiuntivi.

DIRETTA UNGHERIA TURCHIA: RISULTATI E CONTESTO

Nel match d’esordio degli Europei femminili contro la Slovenia le ungheresi hanno stupito per il loro spregiudicato gioco d’attacco e la capacità di mantenere ritmi alti, con 23 punti realizzati individualmente da Turner e 21 da Hatar. Un ritmo che andrà ora riproposto in queste ultime sfide del girone eliminatorio per coltivare il sogno della qualificazione. La Turchia si è invece ritrovata sorpresa da un’Italia organizzata e difensivamente impeccabile, capace di tenere basso il punteggio con la sola Cakir tra le fila delle turche capace di realizzare 13 punti come migliore marcatrici. Per lasciare il segno in questo Europeo la Turchia dovrà per forza di cose chiudere al meglio con l’Ungheria dando una svolta anche al proprio gioco offensivo.



