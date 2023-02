Diretta Union Berlino Ajax/ Streaming video tv: sfida apertissima (Europa League)

DIRETTA UNION BERLINO AJAX: PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta Union Berlino Ajax, in programma giovedì 23 febbraio alle ore 21:00, mette in palio gli ottavi di finale di Europa League. Dopo il pareggio senza reti di sette giorni fa in Olanda, si riparte con la qualificazione al prossimo turno apertissima. L’Union, capolista a sorpresa in Bundesliga insieme a Borussia Dortmund e Bayern Monaco, arriva dal secondo posto conquistato nel girone D di Europa League, vinto dall’Union Saint-Gilloise per un solo punto; i Lancieri hanno invece disputato il girone A di Champions League: terzo posto dopo Napoli e Liverpool.

In casa l’Union Berlino ha costruito gran parte dei successi ottenuti nella passata stagione. Anche in questa annata lo Stadion An der Alten Försterei sta facendo la differenza e i tedeschi sperano possa farla anche in Europa League. L’Ajax, tuttavia, ha una tradizione da mandare avanti e questa competizione può essere la strada giusta da seguire per vincere in Europa.

UNION BERLINO AJAX STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Union Berlino Ajax, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata a Lorenzo Del Papa. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva per seguire la sfida.

UNION BERLINO AJAX: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Union Berlino Ajax. Tra i tedeschi a difesa di Ronnow ci saranno Doekhi, Knoche e Diogo Leite. Sulle corsie laterali spazio a Juranovic e Roussillon mentre in mezzo al campo ci saranno Thorsby, Khedira e Haberer. In attacco il tandem offensivo composto da Becker e Behrens. Per gli olandesi in porta Rulli, nel cuore della difesa Alvarez e Timber con Wijndal e Rensch ai lati. A centrocampo Berghuis, Taylor e Klaassen mentre in avanti il tridente sarà composto da Kudus, Tadic e Conceicao.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Union Berlino Ajax vedono partire favoriti i tedeschi. Secondo Snai, il successo dell'Union Berlino vale 2.25 contro i 3.30 attribuiti agli olandesi e la quota 3.25 riferita al segno X. In equilibrio le quote relative alle reti con l'Over 2.5 che si gioca a 1.95 contro l'Under 2.5 a 1.70.











