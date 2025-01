VIDEO E HIGHLIGHTS TRIESTINA UNION CLODIENSE, LA SINTESI

Molto scarno il primo tempo di Triestina Union Clodiense, se avete seguito la nostra rubrica in diretta sulle statistiche, la cosa non vi sorprenderà. Parliamo di due team che non hanno saputo vedere la via della porta e del suo specchio per quarantacinque minuti di gioco, le due compagini hanno pensato molto di più a difendersi piuttosto che ad attaccare e questo è il risultato.

Solo Serena, il terzino a tutto campo della formazione ospite ha provato con dei traversoni a mettere in moto i suoi compagni d’attacco, solo che questi ultimi sono caduti molto spesso preda delle buone letture del trio difensivo della squadra con sede a Trieste.

VIDEO TRIESTINA UNION CLODIENSE, IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo finalmente vediamo i due portiere sporcarsi le mani, ma in Triestina Union Clodiense sono i padroni di casa a passare in vantaggio per 1-0 dopo un’azione corale che ha visto Oliviero trovare la via della rete con un bel tiro. Non particolarmente preciso ma molto ben indirizzato e a quel punto il portiere non potuto nulla.

VIDEO TRIESTINA UNION CLODIENSE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS