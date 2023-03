DIRETTA/ Union Saint Gilloise Union Berlino streaming video tv: occasione per due!

DIRETTA SAINT GILLOISE UNION BERLINO: LE STATISTICHE

Tra le sfide in onda alle 21:00 per gli ottavi di finale di Europa League, vi è anche la sfida tra Saint Gilloise e di tedeschi dell’Union Berlino. La gara di andata è terminata con uno scoppiettante 3-3, ci si aspetta, dunque, anche per questa partita un grande spettacolo soprattutto in zona gol. I padroni di casa belga in campionato sono riusciti a trovare 59 gol, mentre nella fase a gironi 11 in 6 partite. Facendo un piccolo calcolo sono 70 i gol realizzati dai giocatori belga tra campionato ed Europa League in un totale di 35 partite: la media è molto semplice, due gol a partita per il Saint Gilloise.

Decisamente diverso l’andamento dei tedeschi che nel girone D, proprio con i belgi, sono riusciti a trovare la porta solamente in 4 occasioni, subendo però 2 reti. Per i tedeschi migliore difesa della fase gironi insieme agli spagnoli della Real Sociedad. Royale Union che è riuscita nel girone di andata, a realizzare tre gol, nonché superare i gol subiti per intero in tutta la fase gironi dalla formazione tedesca. Gli stessi tedeschi sono riusciti ad espugnare il campo belga con il risultato di 0-1 durante la fase gironi. (Marco Genduso)

UNION SAINT GILLOISE UNION BERLINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta Union Saint Gilloise Union Berlino, ritorno degli ottavi di finale di Europa League, sarà visibile sui canali Sky oppure attraverso la piattaforma Dazn come tutte le altre sfide della seconda competizione europea per importanza.

Inoltre, sarà possibile vedere l’incontro Union Saint Gilloise Union Berlino in diretta streaming video sulle applicazioni di Dazn, visibile su tutti i dispositivi mobili oltre che su console di gioco, e su Sky Go. Per entrambe le alternative, bisognerà naturalmente essersi dotati di abbonamento.

TEDESCHI IN TRASFERTA

La diretta Union Saint Gilloise Union Berlino, in programma giovedì 16 marzo alle ore 21:00, racconta di una gara terminata con sei gol, equamente divisi, nel match d’andata. Fuochi d’artificio in Germania con la squadra belga avanti tre volte con Boniface (doppietta) e Vertessen ma puntualmente rimontata ogni volta grazie a Juranovic, Knoche e Michel. Un botta e risposto riproposto tre volte per un 3-3 pirotecnico.

Le squadre si conoscono già molto bene poiché hanno condiviso lo stesso girone di Europa League nella fase precedente. A qualificarsi come primo era stato l’Union Saint Gilloise con tredici punti, uno in più dell’Union Berlino, lasciando indietro il Braga che ha proseguito la propria esperienza in Conference League. Chiuso a zero invece il Malmoo. Prima di incontrarsi di nuovo, l’Union Berlino ha dovuto sostenere l’esame Ajax, brillantemente superato con un risultato complessivo di 3-1.

UNION SAINT GILLOISE UNION BERLINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Union Saint Gilloise Union Berlino vedono la squadra gialloblu disporsi in campo col 4-3-3. Moris in porta, sulla linea difensiva si schiereranno Nieuwkoop, Burgess, Kandouss e van der Heyden a chiudere il reparto. Trio di centrocampo formato da El Azzouzi, Lapoussin e Lynen mentre il tridente offensivo vedrà Amani e Vertessen assistere ai lati Boniface.

Consueto 3-5-2 per l’Union Berlino. L’estremo difensore sarà Ronnow e verrà protetto dal trio Doekhi, Knoche e Leite qualche metro più avanti. Esterni Trimmel e Roussillon mentre al centro agiranno Laidouni, Khedira e Haberer. Davanti confermati Becker e Behrens.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Union Saint Gilloise Union Berlino vedono favoriti gli ospiti. Secondo bet365 assegna un valore di 2.25 al successo tedesco nei novanta minuti. Il pareggio viene invece valutato tre volte la posta in palio contro i 3.50 del segno 1.

L’Union Berlino è naturalmente favorito anche per il discorso qualificazione con la quota di 1.61 contro i 2.20 del Saint Gilloise. Gara comunque sostanzialmente aperta con il segno Gol a 2 rispetto all’1.75 dell’esito opposto.











