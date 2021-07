Diretta Uruguay Colombia/ Streaming video tv: bella sfida (Copa America 2021)

DIRETTA URUGUAY COLOMBIA: PARTITA COMBATTUTA!

Uruguay Colombia, in diretta dallo stadio Nacional Mané Garrincha di Brasília si gioca alla mezzanotte italiana tra sabato 3 e domenica 4 luglio per i quarti di finale della Copa America 2021, che si disputa in Brasile. Partita senza dubbio stuzzicante tra due Nazionali di ottimo valore, la diretta di Uruguay Colombia sarà resa naturalmente ancora più intrigante dall’eliminazione diretta, che comincia appunto con questi quarti di finale. Chi vince va in semifinale, chi perde (eventualmente ai supplementari o tramite calci di rigore) torna a casa. L’abbinamento Uruguay Colombia si deve al fatto che la Celeste è stata seconda nel girone A, con un ottimo cammino a parte la sconfitta contro l’Argentina, mentre i Cafeteros hanno chiuso al terzo posto nel girone B, quello dominato dal Brasile. L’Uruguay dunque finora ha fatto leggermente meglio e potrebbe avere un piccolo vantaggio nel pronostico, ma guai a sbilanciarsi: Uruguay Colombia è aperta a ogni pronostico, che cosa succederà?

DIRETTA URUGUAY COLOMBIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Uruguay Colombia sarà garantita in esclusiva per gli abbonati Sky Sport sul canale Sky Sport Serie A, che in queste settimane è diventato invece la “casa” della Copa America 2021. Di conseguenza, possiamo annotare che sarà riservata agli abbonati Sky anche la diretta streaming video, fornita come di consueto tramite il servizio Sky Go. La Copa America però in streaming è visibile anche su Eleven Sports.

PROBABILI FORMAZIONI URUGUAY COLOMBIA

Adesso è il momento di scoprire qualcosa in più sulle probabili formazioni di Uruguay Colombia. Per la Celeste di Oscar Tabarez disegniamo un 4-3-1-2 con Muslera in porta; difesa a quattro formata da Nandez, Godin, Gimenez e Vina; a centrocampo ci aspettiamo il terzetto formato da Valverde, Vecino e Bentancur; infine in attacco dovremmo vedere De Arrascaeta sulla trequarti, in appoggio alla classica coppia formata da Cavani e Suarez. La replica della Colombia di Reinaldo Rueda potrebbe invece concretizzarsi nel modulo 4-4-2 con Ospina in porta; davanti a lui i quattro difensori Munoz, Mina, Sanchez e Tesillo; a centrocampo Cuadrado a destra, i mediani Uribe e Barrios, infine Diaz a sinistra; in attacco potrebbe esserci spazio per la coppia atalantina Muriel-Zapata.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Uruguay Colombia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. La Celeste parte favorita: il segno 1 è quotato a 2,35, mentre poi si sale a quota 2,95 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,30 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria della Colombia.



