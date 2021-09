Diretta Us Open 2021/ Berrettini Moutet streaming video tv, orario dei match (tennis)

DIRETTA US OPEN 2021: CINQUE ITALIANI NEL 2° TURNO

Alle ore 17:00 di giovedì 2 settembre scatta una nuova giornata dedicata agli Us Open 2021: siamo al completamento del secondo turno, e per entrambi i tabelloni del singolare sono impegnati i giocatori nelle due parti alte. Significa che avremo cinque italiani in campo nello Slam di tennis a Flushing Meadows: per le donne la sola Martina Trevisan che se la vedrà purtroppo con Belinda Bencic, non solo ex ragazza prodigio con ingresso in Top 10 ma anche oro olimpico in carica, un match nel quale sulla carta la fiorentina non parte favorita, anche se proverà a giocarsela. Invece, nel tabellone maschile, dei 10 italiani presenti ne sono rimasti 4.

Purtroppo il bilancio è negativo, non solo numericamente ma anche guardando ai match persi; oggi Matteo Berrettini, sempre il nostro numero 1 nella diretta degli Us Open 2021, affronta un altro francese in Corentin Moutet (che ha eliminato Stefano Travaglia) e Jannik Sinner se la vedrà con Zachary Svajda (18 anni, uno meno di lui), poi avremo Lorenzo Musetti contro il gigante Usa Reilly Opelka – match davvero tosto – e infine l’eterno Andreas Seppi, ancora una volta vincente al quinto set, che avrà dall’altra parte della rete Hubert Hurkacz.

DIRETTA US OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Ricordiamo che la diretta tv degli Us Open 2021 è affidata ai due canali Eurosport e Eurosport 2: entrambi dovrebbero essere visibili anche sulla piattaforma DAZN – in caso di abbonamento – e sono fruibili dagli abbonati alla televisione satellitare di Sky, sul decoder. L’emittente seguirà con maggiore attenzione i campi principali, ma farà anche dei riassunti mostrandoci i match point dai campi non collegati.

Per la diretta streaming video bisognerà sottoscrivere un abbonamento a Eurosport Player, e naturalmente utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Infine ricordiamo che sul sito ufficiale www.usopen.org troverete tutte le informazioni utili sugli Us Open 2021, le notizie sui giocatori impegnati a New York e i boxscore dei match con le statistiche e i punteggi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA US OPEN 2021: RISULTATI E CONTESTO

Diciamo allora che, guardando i match che ci propone la diretta degli Us Open 2021, gli italiani che partono realmente favoriti sono Berrettini e Sinner, questo perché hanno uno status che li rende teste di serie e soprattutto giocatori che qui sono superiori a tanti altri, così che almeno fino agli ottavi il loro cammino prevede che le sensazioni di partenza ci siano tutte. Diverso il discorso per gli altri: Seppi affronta quell’Hurkacz che, schiantato Federer a Wimbledon, aveva già vinto il Masters 1000 di Miami ed è in crescita costante, mentre per Musetti l’avversario è un Opelka già capace di raggiungere la finale a Toronto, e anche lui certamente molto migliorato rispetto a quando lo avevamo visto, su questi stessi campi, contro Thomas Fabbiano.

Della Trevisan e del suo impegno nel secondo turno a New York abbiamo detto: Belinda Bencic in condizioni normali (cioè libera dagli infortuni) è una giocatrice pazzesca che potrebbe anche puntare alla prima posizione mondiale, e in questo periodo ha ritrovato fiducia con l’oro olimpico. Insomma, il quadro non è eccezionale; tuttavia nel primo turno i nostri hanno perso incontri che avrebbero dovuto vincere, quindi oggi nella diretta degli Us Open 2021 potrebbe succedere il contrario…



