Diretta Us Open 2021/ Streaming video tv: via allo Slam di New York!

DIRETTA US OPEN 2021: L’ITALIA PUNTA SU BERRETTINI

Finalmente ci siamo, oggi comincia la diretta degli Us Open 2021, il grande torneo di tennis di New York che quest’anno potrebbe scrivere una pagina di storia se Novak Djokovic riuscisse a vincere, perché completerebbe il Grande Slam dopo avere già vinto in Australia, a Parigi e Londra. L’anno scorso fu una edizione anomala, che di fatto segnò la ripartenza del tennis dopo i mesi di stop per la pandemia, Djokovic si fece squalificare e la vittoria andò a Dominic Thiem, l’austriaco che invece ora è il grande assente a causa di un infortunio.

Dunque la caccia di Novak Djokovic alla storia del tennis mondiale potrebbe essere il principale motivo d’interesse degli Us Open 2021, ma non dimentichiamo che pure l’Italia si presenta con grandi ambizioni, in particolare grazie a Matteo Berrettini: come vedremo, sarà un torneo con tantissimi azzurri in campo. La fame di grande tennis dunque è tanta, di conseguenza la diretta Us Open 2021 sarà imperdibile fin da oggi, con l’appuntamento fissato alle ore 17.00 italiane per poi continuare fino a quando da noi sarà ormai notte inoltrata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE GLI US OPEN 2021

La diretta tv degli Us Open 2021, naturalmente già a partire da oggi, sarà garantita da Eurosport tramite i suoi due canali televisivi riservati agli abbonati sulle piattaforme Sky e Dazn, con inizio alle ore 17.00 italiane e collegamenti dai campi principali per seguire le partite più interessanti. Sarà dunque garantita anche la diretta streaming video tramite Eurosport Player, mentre per chi non fosse abbonato ad Eurosport chiaramente restano come principali punti di riferimento il sito Internet e i profili social ufficiali degli Us Open.

DIRETTA US OPEN 2021: LE PARTITE DI OGGI

Avvicinandoci alla diretta Us Open 2021, dobbiamo sottolineare che il sorteggio del tabellone ha messo dalla stessa parte i dieci uomini italiani iscritti senza dover passare dalle qualificazioni. In primo piano naturalmente Matteo Berrettini, testa di serie numero 6, finalista a Wimbledon e già semifinalista a New York nel 2019: il primo turno per lui sarà contro il francese Jeremy Chardy. Jannik Sinner debutterà contro l’australiano Max Purcell, mentre Lorenzo Sonego nel primo turno se la vedrà con il tedesco Oscar Otte e per Fabio Fognini il primo avversario agli Us Open 2021 sarà il canadese Vasek Pospisil. Queste sono le quattro teste di serie azzurre a Flushing Meadows, ma l’Italia ha molti altri tennisti in gara. Possiamo ad esempio ricordare che Salvatore Caruso debutterà contro il giapponese Kei Nishikori, mentre l’australiano Jordan Thompson sarà il primo avversario per Gianluca Mager. Il veterano Andreas Seppi è stato sorteggiato contro l’ungherese Martin Fucsovics, mentre Stefano Travaglia nel primo turno sfiderà il francese Corentin Moutet. Non è ancora finita: abbiamo pure Marco Cecchinato, che deve affrontare lo statunitense Zachary Svajda, infine avversario a stelle e strisce pure per Lorenzo Musetti, che dovrà affrontare Emilio Nava. Il rischio di derby italiani è altissimo nei turni successivi, speriamo che i nostri tennisti ci facciano divertire in questi Us Open 2021…



