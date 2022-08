Diretta Us Open 2022/ Sinner Altmaier streaming video tv, orario dei match (tennis)

DIRETTA US OPEN 2022: OGGI BEN SEI ITALIANI!

La diretta degli Us Open 2022 per martedì 30 agosto prende il via alle ore 17:00 italiane, quando a New York saranno le 11:00 della mattina: si completa, salvo imprevisti dati dalla pioggia, il primo turno del torneo dello Slam di tennis, con i match validi per la parte bassa del tabellone maschile e quella alta del tabellone femminile. Sono ben sei gli italiani impegnati: partiamo dal torneo Atp, nel quale oggi fanno l’esordio due teste di serie. Per Jannik Sinner, forse la più grande speranza di casa nostra, l’avversario è il tedesco Daniel Altmaier: giocatore abbordabile e dunque Sinner è favorito nel suo primo match agli Us Open 2022.

Ha pescato peggio Lorenzo Musetti, che è numero 26 del seeding ma se la dovrà vedere contro il veterano belga David Goffin: condizione per lui da valutare, ma resta una minaccia pur avendo superato il momento migliore della carriera. Sempre per il tabellone maschile, nella diretta degli Us Open 2022, vedremo Fabio Fognini che potrebbe giocare per l’ultima volta a Flushing Meadows: oggi il sanremese sfida Aslan Karatsev, russo che l’anno scorso aveva avuto un grande momento di forma prima di calare sensibilmente. Tra i big, occhio a Rafa Nadal (esordio contro Rinky Hijikata, australiano di origini giapponesi) e Carlos Alcaraz, impegnato con Sebastian Baez in un primo turno non esattamente agevole.

DIRETTA US OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2022 è affidata a Eurosport: l’emittente mette a disposizione due canali (l’altro è Eurosport 2, visibile al numero 211 del decoder satellitare e dunque riservato agli abbonati) per coprire il maggior numero possibile di match, ovviamente con priorità ai campi principali (anche perché alcuni non sono dotati di telecamere). In assenza di un televisore potrete seguire il torneo di tennis anche in diretta streaming video: Eurosport infatti fa parte del pacchetto DAZN, i cui clienti potranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia collegata a internet.

DIRETTA US OPEN 2022: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta degli Us Open 2022 per questo martedì abbiamo parlato di sei italiani: infatti anche nel tabellone femminile avremo tre protagoniste azzurre. Jasmine Paolini ha come avversaria niente meno che Iga Swiatek, la numero 1 Wta: esordio quindi tra i peggiori che potessero capitarle, chiaramente le grandi imprese possono avvenire ma la lucchese non è propriamente favorita. Possibilità maggiori per Lucia Bronzetti, che gioca contro Lauren Davis: la statunitense è sicuramente più esperta, la riminese però in questo 2022 ha fatto grandi progressi e potrebbe sorprendere, arrivando almeno al secondo turno ma poi, eventualmente, anche più avanti.

Abbiamo poi Elisabetta Cocciaretto, che arriva dalle qualificazioni degli Us Open 2022: la sua avversaria è Aliaksadra Sasnovich, e anche qui l’azzurra non è favorita dal pronostico. In campo oggi anche Paula Badosa, leggermente in calo e impegnata con la veterana ucraina Lesia Tsurenko; Jessica Pegula che è numero 8 del seeding e affronta Viktorija Golubic, e poi ancora Garbiñe Muguruza che va alla ricerca dei giorni di gloria perduti, ma rischia contro la teenager danese Clara Tauson che, in attesa del definitivo salto di qualità, ha già mostrato di cosa possa essere capace. Vedremo allora quello che succederà nella diretta degli Us Open 2022…











