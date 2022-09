Diretta Us Open 2022/ Sinner Nakashima streaming video tv, orario dei match (tennis)

DIRETTA US OPEN 2022: MUSETTI IVASHKA E SINNER NAKASHIMA

La diretta degli Us Open 2022 oggi, sabato 3 settembre, vedrà il completamento delle partite del terzo turno nel torneo del Grande Slam a New York. La giornata prenderà il via come di consueto alle ore 17.00 secondo il fuso orario di casa nostra e sarà importante anche per i colori italiani a Flushing Meadows perché ci saranno ben due azzurri impegnati. Focus quindi in particolare sulle due partite che ci interessano più vicino nelle prossime ore agli Us Open 2022, che saranno Musetti Ivashka e Sinner Nakashima, per i due azzurri naturalmente ci sarà in palio l’accesso alla seconda settimana dell’ultimo Slam stagionale del tennis.

DIRETTA US OPEN 2022/ Berrettini batte Murray in quattro set: ottavi raggiunti!

Nel turno precedente, Sinner ha rispettato il pronostico con una netta vittoria contro lo statunitense Christopher Eubanks in tre set, soffrendo solamente nel secondo parziale, adesso lo attende un altro avversario a stelle e strisce e Brandon Nakashima potrebbe essere un ostacolo più impegnativo, anche se il favorito resta pure stavolta il nostro Jannik Sinner. Sarebbe poi davvero bello vedere alla seconda settimana Lorenzo Musetti, che dopo la vittoria quattro set contro l’olandese Gijs Brouwer se la dovrà vedere nelle prossime ore con il bielorusso Ilya Ivashka, avversario più ostico ma non impossibile per il nostro Musetti, numero 26 del ranking. Tra poco si gioca, dunque staremo a vedere quello che succederà nella diretta degli Us Open 2022 di cui adesso possiamo presentare gli altri match di questa giornata.

DIRETTA US OPEN 2022/ Sinner Eubanks (3-0) video streaming tv: al 3° turno di slancio

DIRETTA US OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2022 è affidata a Eurosport: l’emittente mette a disposizione due canali (l’altro è Eurosport 2, visibile al numero 211 del decoder satellitare e dunque riservato agli abbonati) per coprire il maggior numero possibile di match, ovviamente con priorità ai campi principali (anche perché alcuni non sono dotati di telecamere). In assenza di un televisore potrete seguire il torneo di tennis anche in diretta streaming video: Eurosport infatti offre il servizio Player, inoltre fa parte del pacchetto DAZN, i cui clienti potranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia collegata a internet.

Diretta Us Open 2022/ Berrettini Grenier (3-1) streaming video tv: sudata e 3° turno!

DIRETTA US OPEN 2022: RISULTATI E CONTESTO

La diretta degli Us Open 2022 oggi naturalmente sarà per noi imperniata su Musetti Ivashka e Sinner Nakashima, ma il terzo turno dello Slam di New York non può ridursi a questi due soli incontri. Possiamo allora ricordare che oggi tornerà in campo agli Us Open 2022 anche Rafael Nadal, che nel turno precedente ha eliminato il nostro Fabio Fognini negando all’azzurro il bis della storica vittoria del 2015 e adesso è chiamato ad affrontare il francese Richard Gasquet in un’altra partita tra veterani del circuito del tennis mondiale, sempre con Nadal favorito.

Se invece si vuole parlare di gioventù, ecco che la Spagna oggi agli Us Open 2022 seguirà naturalmente con il massimo dell’attenzione anche l’astro nascente Carlos Alcaraz, che rivestirà senza dubbio il ruolo del favorito nel suo match del terzo turno contro lo statunitense Jenson Brooksby. Citiamo poi le tre partite maschili che oggi potrebbero essere le più equilibrate a New York in base al livello di entrambi i giocatori in campo: stiamo facendo riferimento ad esempio a Schwartzman Tiafoe, ma anche a Cilic Evans e naturalmente a Shapovalov Rublev, incontri che gli appassionati di tennis seguiranno senza dubbio con l’attenzione che meritano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA