Diretta Us Open 2022/ Streaming video tv: ecco le semifinali maschili! (tennis)

DIRETTA US OPEN 2022: LE SEMIFINALI MASCHILI!

Grande spettacolo agli Us Open 2022: venerdì 9 settembre (con inizio alle ore 21:00 italiane) è il giorno dedicato alle semifinali Atp, e allora possiamo dire subito che si tratterà di Khachanov Ruud e Alcaraz Tiafoe, il che ci consegnerà comunque un campione che non ha mai vinto un torneo dello Slam e, soprattutto, un altro rappresentante della classe Novanta se non Duemila. Purtroppo, in questa considerazione sarebbero potuti rientrare anche i due italiani; entrambi però sono caduti in semifinale, sia pure in maniera diversa. Matteo Berrettini nettamente: ha avuto l’occasione di prolungare il match contro Casper Ruud, ma alla fine lo ha perso in tre set.

Jannik Sinner invece era avanti 2-1 nell’ennesimo incrocio con Carlos Alcaraz, ma si è fatto rimontare e, dopo 5 ore e 18 minuti di una battaglia destinata a rimanere nella storia, ha dovuto alzare bandiera bianca al quinto set. Un grande peccato: avremmo volentieri raccontato di due italiani in semifinale nella diretta degli Us Open 2022, e questo certamente sarebbe potuto essere l’anno giusto per tornare a vincere uno Slam. Così non sarà, ma comunque le due semifinali maschili promettono scintille e dunque possiamo andare a presentarle nel dettaglio.

DIRETTA US OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE SEMIFINALI MASCHILI

La diretta tv degli Us Open 2022 è affidata a Eurosport: l’emittente mette a disposizione due canali (l’altro è Eurosport 2, visibile al numero 211 del decoder satellitare e dunque riservato agli abbonati) per coprire il maggior numero possibile di match, ovviamente con priorità ai campi principali (anche perché alcuni non sono dotati di telecamere). In assenza di un televisore potrete seguire il torneo di tennis anche in diretta streaming video: Eurosport infatti fa parte del pacchetto DAZN, i cui clienti potranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia collegata a internet.

DIRETTA US OPEN 2022: RISULTATI E CONTESTO

La diretta degli Us Open 2022 per le due semifinali Atp dunque è vicina: sicuramente una delle principali “attrazioni” sarà quel Carlos Alcaraz che tutti considerano già pronto a vincere uno Slam, e che finalmente anche in un Major ha dimostrato grande carattere e qualità andando a riprendere la partita contro Sinner che, anche per i due precedenti recenti che non erano andati benissimo, rischiava di scivolargli dalle mani. Il suo avversario sarà ora Frances Tiafoe, che dopo lo scalpo di Rafa Nadal – con lacrime annesse – ha demolito Andrey Rublev, eterno incompiuto.

Il giovane statunitense sembrava perso qualche tempo fa, invece è incredibilmente riuscito a esprimere tutto il suo potenziale in due settimane fantastiche. Alcaraz corre anche per il numero 1 del ranking Atp, e sarà duello a distanza con Casper Ruud: da tempo si dice che il norvegese sia sottovalutato, oggi ha l’occasione di dimostrare che può andare a vincere uno Slam e avrà come avversario Karen Khachanov, russo che per primo tra i suoi connazionali era emerso sulla scena ma poi non si era confermato. Agli Us Open 2022 ha fatto fuori Nick Kyrgios, che tutti davano per grande favorito per il titolo: ora staremo a vedere come andrà…











