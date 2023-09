DIRETTA US OPEN 2023/ Shelton Djokovic, Alcaraz Medvedev video streaming tv: incrocio speciale (8 settembre)

DIRETTA US OPEN 2023: I TESTA A TESTA

Siamo sempre più vicini alla diretta degli Us Open 2023, e dunque alle due semifinali Atp. Alcaraz Medvedev è la riedizione, due mesi più tardi, di quella andata in scena a Wimbledon: la vittoria era andata allo spagnolo, poi campione a Londra con l’epica finale contro Novak Djokovic. Carlos Alcaraz aveva battuto Danill Medvedev in maniera netta, risultato 6-3 6-3 6-3 e una dimostrazione di forza che avrebbe poi confermato, sia pure in un match di tenore completamente diverso, nella sfida per il titolo della domenica. In totale i precedenti di Alcaraz Medvedev sono tre, con il murciano in vantaggio 2-1: ancora a Wimbledon, ma in un secondo turno essendo che lo spagnolo non era ancora il giocatore di oggi (era il 2021), Medvedev si era imposto per 6-4 6-1 6-2.

L’altro incrocio è sempre risalente a questa stagione, la finale di Indian Wells: altro snodo importante nella carriera di Alcaraz, successo per 6-3 6-2 e messo in bacheca il più prestigioso titolo Masters 1000. Ora siamo davvero curiosi di scoprire come andranno le cose oggi nella semifinale degli Us Open 2023; poco da dire invece su Shelton Djokovic, i due non si sono mai affrontati in precedenza e dunque questo match rappresenterà un inedito nel mondo del tennis Atp, un inedito cui non vediamo l’ora di assistere. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA US OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2023 è in chiaro: quest'anno infatti la messa in onda dei match dello Slam è stata affidata a SuperTennis, la web-tv federale che è disponibile al numero 64 del vostro telecomando.

LE SEMIFINALI MASCHILI!

Alcaraz Medvedev e Shelton Djokovic sono le due semifinali Atp nella diretta degli Us Open 2023: l’appuntamento è per venerdì 8 settembre, con inizio dei match alle ore 21:00 di casa nostra. Sarà un grande spettacolo, certamente, anche se si tratterà di due match molto diversi. Nel primo, Carlos Alcaraz proverà ad avvicinare il secondo titolo consecutivo a Flushing Meadows e quello che sarebbe il terzo Slam in carriera, dovendo però fare i conti con un Daniil Medvedev che dopo aver vinto qui il suo primo Major non si è più ripetuto, pur rimanendo ad alti livelli ma forse non confermando quel dominio che a un certo punto sembrava poter esercitare sul circuito.

Alcaraz adesso punta esattamente a quello, e sta facendo vedere di poterci riuscire: che lunedì perda la prima posizione mondiale è un dettaglio e riguarda il discutibile sistema con cui vengano composti i ranking, oggi lo spagnolo è davvero il giocatore di riferimento per tantissimi colleghi e la diretta degli Us Open 2023 ci dice che in semifinale è arrivato quasi passeggiando, con una superiorità che non si vedeva dai tempi dei Big Three. Di cui uno, attenzione, è ancora in corsa, e tutti dovranno fare i conti innanzitutto con lui se vorranno prendersi il titolo agli Us Open 2023.

DIRETTA US OPEN 2023: RISULTATI E CONTESTO

La diretta degli Us Open 2023 ci consegna le due semifinali maschili: ancora una volta ci è arrivato Novak Djokovic, per il quale il tempo non sembra passare. Vincitore di 23 titoli Slam, il serbo tra qualche giorno tornerà numero 1 Atp e questo ci dice della straordinaria costanza che ha in campo, riuscendo sempre a superare momenti difficili e dominando ogni singolo avversario quando la condizione fisica glielo permette. Anche nei quarti Djokovic non ha tremato contro un ottimo giocatore sul cemento come Taylor Fritz: primo set dominato, gli altri due vinti accelerando nel momento giusto, tanti saluti all’avversario e caccia aperta allo Slam numero 24.

Ben Shelton, dall’altra parte della rete, ha 15 anni meno del serbo: il mancino di Atlanta non ha ancora vinto un titolo Atp (solo dei Challenger) ma certamente è uno dei grandi talenti che stanno sbocciando in questo momento. Lo ha dimostrato lungo tutto il corso degli Us Open 2023, nei quarti ha vinto il derby contro Frances Tiafoe (che la semifinale a Flushing Meadows l’aveva giocata l’anno scorso) e ora sa bene come la missione di raggiungere la finale sia abbastanza complessa. Né gli viene chiesto di centrare l’obiettivo: Shelton si sta godendo ogni singolo istante e sa che quella di quest’anno sarà innanzitutto esperienza utile per il futuro.











