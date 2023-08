DIRETTA US OPEN 2023/ Andreeva Gauff video streaming tv: occhi sulla sfida del futuro (oggi 30 agosto)

DIRETTA US OPEN 2023: LA SFIDA DEL FUTURO

Lo abbiamo già accennato nel presentare la diretta degli Us Open 2023 per oggi: nel secondo turno del tabellone femminile avremo la “sfida del futuro” Andreeva Gauff. Si affrontano la sedicenne Mirra Andreeva e la diciannovenne Coco Gauff: oggi chiaramente la statunitense ha una carriera ben diversa. Ragazza prodigio, già per 50 settimane consecutive nella Top Ten del ranking Wta, ha già raggiunto una finale Slam (al Roland Garros) e i quarti qui agli Us Open, e in questo mese di agosto ha messo in bacheca il primo trofeo Masters 1000 sbancando Cincinnati, con tanto di vittoria in semifinale contro Iga Swiatek che l’aveva battuta sette volte su sette.

Mirra Andreeva però sta crescendo: da 18 anni nessuna sedicenne raggiungeva gli ottavi in uno Slam (lo ha fatto al Roland Garros), a Madrid ancora a 15 anni (a cavallo del compleanno, a dire il vero) la russa è arrivata al quarto turno e, anche se non ha ancora giocato finali a livello pro, è già nelle prime 70 giocatrici al mondo con una crescita davvero esponenziale. Insomma: Andreeva Gauff non può essere considerata un passaggio di consegne nella diretta degli Us Open 2023, ma sicuramente un match che potrebbe tenerci compagnia anche nelle finali Slam o dei Masters 1000 per i prossimi anni. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA US OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2023 sarà affidata a Eurosport: va infatti ricordato che, con la sola eccezione di Wimbledon, i tornei dello Slam sono mandati in onda da questa emittente che si affida alla sua regia internazionale, e in Italia sarà visibile attraverso i due canali Eurosport e Eurosport 2 che sono presenti sul decoder satellitare (rispettivamente ai numeri 210 e 211). Nel nostro Paese si cercherà di garantire una copertura che riguardi i nostri tennisti; in ogni caso, Eurosport fa parte del pacchetto DAZN e dunque la visione degli Us Open 2023 sarà anche in diretta streaming video, per gli abbonati, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

US OPEN 2023: NESSUN ITALIANO OGGI

Non ci sono italiani nella giornata degli Us Open 2023 di mercoledì 30 agosto: inizia il secondo turno nel torneo dello Slam, ma la domenica di esordio è stata nera per i nostri rappresentanti, tutti eliminati in blocco. Le sconfitte che fanno più male sono sicuramente quelle di Lorenzo Musetti, avanti 2-1 e 30-0 contro il qualificato francese Titouan Droguet, e di Elisabetta Cocciaretto che era testa di serie nel tabellone femminile, ma si è fatta sorprendere dall’esperta Kaja Juvan. Niente Italia, ma le emozioni che arriveranno dalla diretta degli Us Open 2023 ci saranno comunque: oggi secondo turno per Novak Djokovic che affronta Bernabe Zapata Miralles.

Il serbo corre per il numero 1 nel ranking Atp, essendo che Carlos Alcaraz dovrà difendere i punti del titolo scorso; tra i big torna a giocare Stefanos Tsitsipas, che dopo aver superato in maniera brillante l’insidia Milos Raonic incrocia la racchetta con Dominic Stricker, e poi ancora Casper Ruud impegnato con Zhizhen Zhang. Da seguire anche Tommy Paul, che ha avuto un ottimo agosto nei Masters 1000 in Nord America, mentre è già fuori dai giochi la testa di serie numero 4 Holger Rune, cui evidentemente lo Slam di Flushing Meadows risulta particolarmente indigesto.

DIRETTA US OPEN 2023: RISULTATI E CONTESTO

Parlando ancora della diretta degli Us Open 2023, avremo una bella sfida tra la numero 1 Iga Swiatek e la veterana Daria Saville (già Gavrilova), tornata a giocare dopo parecchi infortuni: la polacca corre per il bis a New York e quello che sarebbe il suo quinto Slam, ma deve fare attenzione alle sorprese. Il big match è vintage, perché Petra Kvitova tornata nel seeding sfida Caroline Wozniacki, finalista qui in due occasioni e tornata sul circuito dopo un ritiro durato due anni e mezzo; si prevedono scintille, come anche tra Jelena Ostapenko e la giovane russa Elina Avanesyan, che ha fatto fuori anche Alizé Cornet e continua a fare parecchi progressi.

Da vedere poi altre sfide, sicuramente interessanti: se Kvitova Wozniacki è la grande sfida che ci riporta al passato, Andreeva Gauff strizza l’occhio al futuro con sguardo su un presente già luminosissimo per Coco Gauff, ma decisamente confortante per la russa Mirra Andreeva che potrebbe anche fare meglio, in prospettiva, della statunitense. Insomma: che gli italiani non siano impegnati oggi nella diretta degli Us Open 2023 è certamente un peccato, ma lo Slam di Flushing Meadows ci presenta un menu ricchissimo di portate e noi non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà sui vari campi.











