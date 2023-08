Lorenzo Musetti: “Obiettivo Slam e numero 1″/ “Alcaraz impressionante, un onore averlo già battuto”

LORENZO MUSETTI: OBIETTIVO NUMERO 1 E SLAM

È un Lorenzo Musetti realista e concentrato quello che ha rilasciato un’intervista a La Stampa per parlare di tennis, del suo momento e del futuro. A breve termine, il Canadian Open a Toronto: Musetti, oggi numero 18 del ranking Atp, ci arriva senza punti e dunque con grandi aspettative, anche se – dice lui – la tournée nordamericana che passerà anche da Cincinnati e ovviamente dagli Us Open sarà lunga e faticosa, con la consapevolezza e il sentore di poter fare bene anche su una superficie come il cemento, che arriva dopo aver giocato sull’erba e la terra rossa (quarti di finale ad Amburgo, battuto nuovamente da Laslo Djere con cui è 0-5 sul rosso).

Palermo Ladies Open: la 34esima edizione vinta da Qinwen Zheng/ Camilla Rosatello: "Molto emozionata"

Poi c’è il futuro a lungo termine (anche perchè Lorenzo è ancora decisamente giovane), dopo aver coronato il sogno di diventare professionista anche per Musetti si aprono nuovi cassetti, perché così è il tennis. “Adesso l’obiettivo è diventare numero 1 e vincere uno Slam, se non ce la farà vorrà dire che non erano alla mia portata”. Tuttavia Lorenzo Musetti afferma con decisione di non voler cambiare, come persona e come stile di gioco: la fedeltà a se stessi è molto più gratificante di qualunque risultato sportivo si possa raggiungere. Risultati che stanno iniziando ad arrivare anche ad ottimi livelli, come dimostra del resto la sua classifica mondiale.

Madame e Camila Giorgi, caso falsi vaccini Covid/ Verso processo con altri 23: indagini chiuse

MUSETTI PARLA DI ALCARAZ E DJOKOVIC

Lorenzo Musetti ha poi inevitabilmente parlato di Carlos Alcaraz, il numero 1 Atp che secondo lui è l’uomo da battere: bellissime parole per il “Re Mida del tennis, tutto quello che tocca diventa oro”. Un amico per il carrarese, ma anche una fonte di ispirazione: un orgoglio averlo battuto, così come hanno fatto Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Alcaraz però in un solo anno “ha fatto progressi incredibili, tennisticamente è impressionante ma di lui mi colpiscono di più coscienza e serenità”. Tuttavia, non è vero come ha affermato Goran Ivanisevic che solo Djokovic o Sinner possano batterlo in uno Slam.

Tennista Francesco Maestrelli "basta tollerare hater sui social"/ "Calpestano mia dignità"

Questo anche perché, secondo Musetti, il tennis attuale si sta livellando e non è più tanto difficile che giocatori a ridosso dei primi 100 possano battere un Top 10 o anche un Top 5. A proposito, domanda quasi d’obbligo: qual è l’avversario che Musetti sogna di sconfiggere, chiudendo gli occhi, nella partita della vita? Nessuno in particolare per il carrarese: “Mi sarebbe piaciuto tanto poter giocare contro Roger Federer, ora non è più possibile”. Già, ma morto un Re se ne fa un altro: chissà che il prossimo sovrano del tennis mondiale possa essere proprio Lorenzo Musetti, intanto vedremo come se la caverà nell’imminente Canadian Open.











© RIPRODUZIONE RISERVATA