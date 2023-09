DIRETTA US OPEN 2023/ Fritz Djokovic, Tiafoe Shelton video streaming tv: il tabellone Wta (5 settembre)

DIRETTA US OPEN 2023: IL TABELLONE WTA

Nella diretta degli Us Open 2023 ovviamente dobbiamo anche parlare del tabellone femminile: qui incredibilmente è già stata eliminata Iga Swiatek, la numero 1 e detentrice del titolo, fatta fuori in tre set da Jelena Ostapenko. La rediviva lettone sogna di replicare, a sei anni di distanza, quella totalmente inaspettata vittoria al Roland Garros; sulla sua strada c’è però Coco Gauff, che ha spezzato il sogno di Caroline Wozniacki (comunque bravissima a due anni e mezzo dal primo ritiro) e che sembra francamente pronta a prendersi la gloria, intesa come il titolo Slam, essendo maturata davvero tanto nel suo stile di gioco. L’altro quarto di finale nella parte alta del tabellone è altrettanto interessante.

DIRETTA US OPEN 2023/ Djokovic Gojo video streaming tv: match al via! (oggi domenica 3 settembre)

Sorana Cirstea è una veterana che si sta ultimamente ritrovando, con la vittoria su Elena Rybakina ha fatto un colpo straordinario ma poi ha battuto nettamente anche Belinda Bencic. La sua avversaria è Karolina Muchova: gira e rigira, c’è sempre una ceca nelle parti finali di uno Slam e stavolta tocca a lei, che quest’anno ha giocato le finali di Roland Garros e Cincinnati perdendole, rispettivamente, contro Swiatek e Gauff. Per lei dunque in un’eventuale semifinale potrebbe esserci la rivincita con la classe 2004 di Delray Beach, ma questo lo scopriremo; per adesso, aspettiamo che per la diretta degli Us Open 2023 si torni a giocare. (agg. di Claudio Franceschini)

Djokovic, torna la “pozione magica” al Parigi-Bercy/ Video: cosa c'è nella borraccia?

DIRETTA US OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2023 sarà affidata a Eurosport: va infatti ricordato che, con la sola eccezione di Wimbledon, i tornei dello Slam sono mandati in onda da questa emittente che si affida alla sua regia internazionale, e in Italia sarà visibile attraverso i due canali Eurosport e Eurosport 2 che sono presenti sul decoder satellitare (rispettivamente ai numeri 210 e 211). Nel nostro Paese si cercherà di garantire una copertura che riguardi i nostri tennisti; in ogni caso, Eurosport fa parte del pacchetto DAZN e dunque la visione degli Us Open 2023 sarà anche in diretta streaming video, per gli abbonati, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Da ricordare però che gli Us Open 2023 sono anche su SuperTennis, quindi in chiaro per tutti, con la possibilità di diretta streaming video visitando liberamente il sito SuperTenniX.

Diretta/ Djokovic Rune (risultato finale 1-2): il danese ha vinto Parigi Bercy 2022!

US OPEN 2023: INIZIANO I QUARTI!

Martedì 5 settembre è il giorno in cui la diretta degli Us Open 2023 ci fa vivere i quarti di finale: siamo nella parte bassa del tabellone maschile, e resta in corsa uno dei grandi favoriti per il titolo. Novak Djokovic, che a Flushing Meadows ha già vinto tre volte e sarà comunque il nuovo numero 1 del ranking Atp, insegue lo Slam che lo porterebbe a eguagliare Margaret Court. Il suo rivale oggi sarà Taylor Fritz: prima volta tra i primi otto agli Us Open per il venticinquenne di San Diego, seconda in un quarto Slam, Fritz inoltre è uno dei tre rappresentanti che fanno sognare gli Stati Uniti che, vada come vada, porteranno un loro giocatore in semifinale.

Nell’altra sfida infatti abbiamo il giovane Ben Shelton contro il già più affermato Frances Tiafoe: quest’ultimo potrebbe replicare la semifinale giocata a New York un anno fa, per quanto riguarda Shelton i quarti in un Major li aveva già raggiunti agli Australian Open e la crescita a grandi livelli è davvero evidente. Ora però bisogna aspettare per scoprire come andranno le cose nella diretta degli Us Open 2023, non vediamo l’ora di assistere ai match per conoscere la composizione del tabellone per le semifinali nella parte bassa, sperando comunque che sia un grande spettacolo come finora abbiamo visto.

DIRETTA US OPEN 2023: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta degli Us Open 2023 per i match di oggi possiamo anche notare come i tempi siano cambiati: se per anni abbiamo raccontato di come i nati negli anni Novanta e Duemila dovessero inchinarsi ai big o comunque ai veterani, adesso Djokovic è rimasto l’unico rappresentante della vecchia guardia. I tre Usa che si presentano ai quarti dello Slam sono giovani: Fritz è nato nel 1997, Tiafoe un anno dopo, Shelton addirittura nel 2002 e deve ancora compiere 21 anni. Certamente ci vorrà del tempo per scoprire se il mancino di Atlanta durerà a grandi livelli, ma per il momento sta veramente confermando il suo talento; così anche gli altri due, che pure hanno impiegato qualche periodo in più.

Di Tiafoe si parlava benissimo in giovane età, ma un carattere non immediato ha fatto sì che l’esplosione tardasse; ora, con la possibilità della seconda semifinale consecutiva agli Us Open, anche lui può dire di potersela concretamente giocare più o meno in ogni momento. Fritz ha fatto il salto l’anno scorso nei Masters 1000 del Nord America, poi non si è più tirato indietro: lo stile di gioco ricorda quello della generazione d’oro degli anni Novanta, servizio e dritto soprattutto, potrebbe ancora esserci tempo per affinare maggiormente le armi. Ora, non ci resta che aspettare che per la diretta degli Us Open 2023 si torni a giocare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA