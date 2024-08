DIRETTA US OPEN 2024: IL TABELLONE WTA

Approfondendo il discorso relativo alla diretta Us Open 2024 parliamo anche delle sfide del tabellone femminile, di cui abbiamo già presentato quella durissima che Lucia Bronzetti avrà contro Aryna Sabalenka, già vincitrice Slam e numero 1 Wta, a caccia di rilancio immediato dopo aver dovuto saltare le Olimpiadi. Anche Coco Gauff, la campionessa in carica e idolo di casa, sarà in campo: per la teenager, che ormai comincia a crescere, la sfida sarà contro la veterana Tatjana Maria ma altre giocatrici statunitensi saranno in campo, in particolare avremo Emma Navarro impegnata contro Arantxa Rus, Madison Keys (finalista sette anni fa) contro Maya Joint e il derby tra Shelby Rogers e Jessica Pegula, con la seconda nettamente favorita.

DIRETTA/ Sinner McDonald (risultato 2-6; 6-2; 6-1; 6-2): Jannik dominatore! (Us Open 2024, 27 agosto)

Poi ecco Barbora Krejcikova, ultima campionessa a Wimbledon e dunque osservata speciale, contro Gabriela Ruse; nella diretta Us Open 2024 giocherà anche Daria Kasatkina che potrebbe essere una sorpresa avendo talento, mentre sarà intrigante il derby tra Elina Svitolina, che anni fa ha avuto tutto per vincere gli Slam ma non ci è mai riuscita, e Anhelina Kalinina che l’anno scorso aveva stupito tutti raggiungendo la finale a Roma, dovendola poi abbandonare in corso d’opera per infortunio e lasciando il titolo a Elena Rybakina. Sarà dunque una diretta Us Open 2024 molto interessante anche dal lato femminile, resta da capire cosa succederà in campo. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Us Open 2024/ Arnaldi Svajda streaming video tv: Fognini eliminato, Swiatek ok! (oggi 27 agosto)

US OPEN 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Va ricordato ancora una volta che la diretta tv degli Us Open 2024 sarà affidata ai canali della televisione satellitare: Sky Sport ha acquistato i diritti per trasmettere lo Slam di tennis e lo farà soprattutto su Sky Sport Tennis, canale dedicato al numero 203 del decoder, ma poi aprirà anche a Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204) in certi orari. Naturalmente si tratterà di un appuntamento riservato agli abbonati che, in assenza di un televisore, potranno seguire la diretta Us Open 2024 anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile con l’applicazione Sky Go, su dispositivi come PC, tablet e smartphone.

Diretta Us Open 2024/ Nardi Bautista (0-2) streaming video tv: l'azzurro spreca un set point! (26 agosto)

US OPEN 2024: TORNANO BERRETTINI E MUSETTI!

La diretta Us Open 2024 torna a farci compagnia mercoledì 28 agosto, sempre a partire dalle ore 11:00 di casa nostra, con i match che aprono il secondo turno: siamo ancora all’inizio del torneo dello Slam che si gioca a New York, in campo oggi troviamo tre italiani con il focus su Matteo Berrettini, che dopo la lunga sosta per infortunio è tornato in campo con una certa regolarità riuscendo anche a vincere tre tornei (sia pure tutti di categoria 250) e ora ha una sfida assolutamente ostica contro Taylor Fritz che, oltre a essere padrone di casa, sui campi in cemento si esprime alla grande ma deve comunque superare un momento non brillantissimo.

Berrettini Fritz sarà sfida tra due bombardieri con il servizio predominante e decisivo, mentre appare diversa, almeno tatticamente, la partita che attende Lorenzo Musetti che, dopo essere scampato al gigante Reilly Opelka – cui ha concesso un set – torna in campo nella diretta Us Open 2024 per affrontare Miomir Kecmanovic, serbo di cui si parlava un gran bene ma che non è mai sbocciato, anche se il tempo non gli manca. A completare il quadro degli italiani nella diretta Us Open 2024 di oggi ecco Lucia Bronzetti, che al primo turno ha sfruttato il ritiro di Lulu Sun: per la riminese l’avversaria sarà ora Aryna Sabalenka, numero 3 del ranking Wta e tra le grandi favorite per il titolo Slam.

DIRETTA US OPEN 2024: I MATCH DEL GIORNO

Con la diretta Us Open 2024 torniamo in campo per i match di secondo turno e ritroviamo anche Novak Djokovic: il campione in carica non ha tremato all’esordio e ha fatto fuori Radu Albot con relativa facilità, oggi si trova a dover giocare un derby contro il connazionale Laslo Djere e anche in questo caso, naturalmente, parte come grande favorito. Tra gli altri big in campo nel secondo turno, perr la diretta Us Open 2024, ecco Alexander Zverev che affronta il francese Alexander Muller: Sascha può arrivare in fondo, come del resto ogni volta che inizia uno Slam, poi eventualmente il suo problema sarà quello di completare l’opera, cosa mai riuscita in carriera.

Rivale transalpino anche per Andrey Rublev, che al primo turno ha già dato qualche segnale di estremo nervosismo, il suo grande cruccio: Arthur Rinderknech si pone ora sulla sua strada, ma certamente nella diretta Us Open 2024 il match più intrigante è quello che oppone Casper Ruud, battuto due anni fa in finale da Carlos Alcaraz (quando sarebbe potuto diventare numero 1 Atp) a Gael Monfils, eclettico francese giunto alla fine di una carriera che, senza qualche infortunio e soprattutto con una mentalità leggermente diversa, sarebbe potuta essere più ricca di successi. Tra poco sarà dunque il momento di passare la parola ai campi…