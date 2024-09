DIRETTA US OPEN 2024: JASMINE PAOLINI ELIMINATA

La diretta Us Open 2024 ci parla purtroppo dell’eliminazione della nostra Jasmine Paolini: la lucchese, dopo aver timbrato il record per il maggior numero di match giocati negli Slam in questa stagione, è caduta agli ottavi di finale contro Karolina Muchova, con il risultato di 6-3 6-3. Va comunque fatto un grande applauso a una Paolini che ci ha fatto entusiasmare tra primavera ed estate, ma purtroppo avevamo detto come la Muchova sia una giocatrice che, se in striscia, può arrivare in fondo come aveva già dimostrato al Roland Garros, e come adesso può dimostrare agli Us Open 2024 visto che diventa una seria candidata alla finale nella parte alta del tabellone.

Lo diventa anche Jessica Pegula, altra giocatrice statunitense ai quarti dopo Emma Navarro e, naturalmente, i rappresentanti nel torneo Atp: vittoria per lei sulla giovane Diane Shnaider, di cui comunque sentiremo ancora parlare, con il risultato di 6-4 6-2. Nella diretta Us Open 2024 è molto vicino ai quarti Jack Draper: il britannico del 2001 è infatti 6-3 6-1 2-0 nei confronti di Thomas Machac che è chiamato a reagire, a seguire avremo invece Daniil Medvedev impegnato contro Nuno Borges mentre, lo ricordiamo, Jannik Sinner giocherà a notte inoltrata contro Tommy Paul. (agg. di Claudio Franceschini)

US OPEN 2024: JASMINE PAOLINI PER I QUARTI!

Con la diretta Us Open 2024 siamo arrivati ad un momento molto importante: quello in cui si completano gli ottavi di finale, lunedì 2 settembre ancora una volta si comincia a giocare alle ore 17:00 di casa nostra e sono due gli italiani impegnati in campo. Di Jannik Sinner parliamo come sempre a parte, ma nel tabellone femminile Jasmine Paolini va a caccia di una grande impresa: per lei infatti si tratterebbe della terza finale Slam consecutiva, qualcosa che in epoca moderna non si vede dai tempi di Serena Williams. L’avversaria di oggi però è tosta: Karolina Muchova sta giocando un grande tennis e, quanto a finali Major, ne ha già giocata una, lo scorso anno al Roland Garros.

La Paolini però, ringalluzzita anche dalla medaglia d’oro vinta nel doppio alle Olimpiadi, sta giocando con la forza dell’entusiasmo di un’atleta che sa bene di aver trovato il suo momento magico, e vuole provare a sfruttarlo sino in fondo; staremo a vedere quello che succederà in campo nella diretta Us Open 2024, naturalmente i due italiani non sono gli unici a giocare negli ottavi di finale e, di conseguenza, dobbiamo andare a presentare nel dettaglio quali siano gli altri match nelle due parti alte dei tabelloni, per una diretta Us Open 2024 che a questo punto sta entrando sempre più nel vivo avvicinandoci alla resa dei conti.

DIRETTA US OPEN 2024: SI INIZIA A FARE SUL SERIO

Sicuramente il primo giocatore da citare nella diretta Us Open 2024 di oggi è Daniil Medvedev: il russo rimane l’avversario più serio di Sinner nella parte alta del tabellone e, dopo le eliminazioni precoci di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, insieme all’altoatesino il principale candidato a vincere lo Slam. Dopo aver eliminato Flavio Cobolli, Medvedev giocherà ora contro Nuno Borges, portoghese autore di una bella crescita; da seguire però anche il match tra Jack Draper, un britannico che appare come un predestinato e potrebbe “sostituire” Andy Murray nel cuore di tifosi e appassionati, e Thomas Machac che dimostra una solidità non da poco.

A completare il quadro ecco invece la sfida tutta australiana tra Alex De Minaur e Jordan Thompson: nella diretta Us Open 2024 il primo parte naturalmente favorito ma attenzione alle sorprese, come del resto potrebbero sempre esserci in campo femminile dove la numero 1 Iga Swiatek ha raggiunto una volta di più gli ottavi e ora se la vede con Liudmila Samsonova, intriganti le altre sfide con la veterana Caroline Wozniacki che in un’altra epoca era stata in finale agli Us Open e gioca contro Beatriz Haddad Maia, mentre per la giovane russa Diane Shnaider l’avversaria sarà la solida Jessica Pegula, anche padrona di casa.