Diretta Usa Italia pallanuoto Universiadi 2019/ Streaming video tv: incrocio pesante

Usa Italia, in diretta dalla Piscina Comunale di Casoria, è la partita di pallanuoto femminile in programma oggi giovedi 4 luglio 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 19,30. Secondo banco di prova quindi per le giovani azzurre della coach Martina Miceli, in questa bellissima 30 edizione della Universiadi 2019 di Napoli: si prosegue quindi nella fase a gironi del tabellone femminile della disciplina, ma il cammino fino alle partite e le finali che contano è ancora molto lungo. Come è noto il torneo è stato diviso in due gruppi da 5 squadre l’una e di queste solo l’ultima di ogni girone non troverà la qualificazione per la fase finale. Una formula quindi molto aperta che però non è priva di insidie visto pure il valore delle squadre avversarie. Si annuncia quindi una settimana impegnativa per le nostre azzurre.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE USA ITALIA

Segnaliamo che la diretta Usa Italia di pallanuoto femminile in programma oggi non sarà visibile nè in diretta tv e neppure in diretta streaming video, dato che la tv ufficiale Fisu.tv offrirà tale servizio solo per le semifinali e le gare per le medaglie della disciplina. Punto di riferimento per tutti gli appassionati sarà il sito ufficiale della manifestazione campana (www.universiade2019napoli.it).

DIRETTA USA ITALIA: IL PRIMO TURNO

Prima di dare la parola alla piscina per la diretta Usa Italia è certo ricordare come le due nazionali giovanili di pallanuoto femminile protagonisti in questa Universiadi 2019 si sono comportate. Infatti prima che ancora la manifestazione in terra campana avesse inizio, il torneo è già cominciato con il primo turno della fase a gironi. Qui nel grippo B quindi le azzurre si sono confrontate con la Francia venendo però malamente sconfitte col risultato di 11-6. Esordio amaro anche per le3 statunitensi che invece affrontarono la Russia. La sconfitta delle americane fu però appena più sofferta dato che avvenne col risultato di 10-9 più risicato.



