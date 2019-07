Diretta Usa Ucraina/ Streaming video: finale per l’oro! (basket Universiadi)

Usa Ucraina, in diretta dal parquet del Pala De Mauro di Avellino, è la partita di basket maschile in programma oggi giovedì 11 luglio 2019: palla a due fissata per le ore 20,00. Ecco il momento clou del tabellone del basket maschile per le Universiadi 2019 di Napoli: oggi infatti si accende la finale che mette in palio la medaglia d’oro e il clima in casa della Scandone è già rovente. Ci attende infatti un match davvero bollente, tra due vere protagoniste in queste Universiadi 2019 di Napoli (considerando che poi la nazionale Usa femminile ieri era in campo con l’oro con l’Australia): il palio il riconoscimento più alto della manifestazione, giunta alla sua 30^ edizione. Sarà quindi vero spettacolo questa sera tra la formazione di coach Brownell e gli ucraini del ct Stepanovskyy.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA USA UCRAINA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta Usa Ucraina di quest’oggi, finale per la medaglia d’oro del basket maschile alle Universiadi 2019 di Napoli non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile in diretta streaming video. La Fisu, tv ufficiale infatti trasmetterà la finale più prestigiosa in streaming, qui sotto presente. Ulteriori aggiornamenti poi ci arriveranno dal portale ufficiale della manifestazione al sito www.universiade2019napoli.it.

DIRETTA USA UCRAINA: IL CONTESTO

Prima di dare la parola al campo per la diretta Usa Ucraina e quindi la finale per l’oro per il basket maschile nel tabellone delle Universiadi 2019 di Napoli, occorre senza dubbio andare a ricordare come queste due formazioni sono arrivate a giocarsi la medaglia d’oro questa sera ad Avellino. Caso curioso vuole che sia Stati Uniti che Ucraina fossero stati selezionati nel medesimo girone nelle prime fasi del torneo maschile per le Universiadi 2019 di Napoli. Nel gruppo C quindi ricordiamo che gli Usa avevano trovato il pass per il tabellone finale da primo in classifica con 6 punti, mentre gli ucraini come secondi in graduatoria, danneggiati proprio dalla sconfitta rimediata con gli americani. Poi nel tabellone finale del basket maschile i loro cammini si erano separati come è solito. Gli Usa hanno quindi affrontato prima la Germania e poi Israele per giungere alla finale della medaglia d’oro. La nazionale ucraina invece approdò a tale parte del calendario battendo ai quarti il Canada per 82-80 e successivamente l’Australia che pure era tra le favorite al titolo. Dopo quindi piccola deviazione Usa e Ucraina si incontrano di nuoto e per il traguardo più prestigioso: gli Stati Uniti si confermeranno o questa volta i gialloazzurri avranno la meglio?

DIRETTA STREAMING USA UCRAINA, BASKET MASCHILE UNIVERSIADI 2019