Diretta Usa Ungheria/ Streaming video Rai: finale Mondiali pallanuoto 2022

Usa Ungheria, in diretta dallo Stadio del nuoto Alfréd Hajós della capitale magiara Budapest, è la finale dei Mondiali di pallanuoto femminile 2022 che si gioca alle ore 20.00 di questa sera, sabato 2 luglio 2022, tra la corazzata Usa e le padrone di casa dell’Ungheria, che cercheranno anche il sostegno del pubblico per cercare di spezzare quella che è una vera e propria “dittatura” sportiva che dura ormai da diversi anni da parte degli Stati Uniti sulla pallanuoto femminile, come dimostrano i tre ori olimpici consecutivi da Londra 2012 in poi e gli altrettanti ori mondiali in una serie cominciata a Kazan 2015 e che oggi scopriremo se diventerà un poker.

L’Ungheria vanta tradizione immensa nella pallanuoto e sta crescendo sempre di più anche in campo femminile, come dimostra il bronzo conquistato l’anno scorso alle Olimpiadi, tuttavia per battere gli Usa servirebbe una vera e propria impresa, che nemmeno il fattore campo renderà più semplice. In questo gli Stati Uniti potrebbero prendere esempio dall’Italia, che hanno sconfitto in questi Mondiali pallanuoto 2022 l’Ungheria sia tra le donne sia nel torneo maschile. Americane quindi favorite d’obbligo, ma cosa ci dirà la diretta di Usa Ungheria?

La diretta tv di Usa Ungheria, finale dei Mondiali di pallanuoto femminile 2022, sarà garantita in chiaro per tutti sul canale numero 58 del telecomando, cioè naturalmente Rai Sport + HD. Questo significa inoltre che sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video, tramite il sito o l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA USA UNGHERIA IN STREAMING VIDEO DI USA UNGHERIA SU RAI PLAY

Verso la diretta di Usa Ungheria, potremmo approfondire la situazione in vista della finale dei Mondiali di pallanuoto femminile 2022 usando il nostro Setterosa come punto di riferimento. Gli Usa ci hanno battuto per 14-6 giovedì pomeriggio in semifinale, mentre l’Ungheria contro l’Italia aveva perso, anche se con il minimo scarto (10-9) e nella fase a gironi. Questo confronto a distanza ci fornisce comunque la dimensione dei rapporti di forza: le magiare hanno perso contro un’Italia che invece contro gli Usa non è mai stata in partita.

Da un certo punto di vista, perdendo l’Ungheria ci ha guadagnato un piccolo vantaggio: vero che l’Italia è stata esentata dagli ottavi e poi ha avuto un quarto molto facile contro la Francia, però il cammino si è fatalmente arrestato contro gli Usa in semifinale, mentre l’Ungheria è come minimo certa dell’argento. Molto belle sono state le vittorie di misura per 7-6 nei quarti contro l’Australia e poi per 13-12 in semifinale contro l’Olanda, però anche da questo punto di vista emerge la differenza con gli Usa, che hanno sempre vinto con almeno quattro gol di scarto in tutto il torneo. L’Ungheria avrebbe bisogno di un’impresa in stile Mondiali di calcio 1954, quando furono i magiari a rivestire i panni dei grandi favoriti sconfitti a sorpresa: altrimenti, proseguirà il dominio a stelle e strisce…

