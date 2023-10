DIRETTA/ Virtus Francavilla Sorrento video streaming tv: primo incrocio di sempre (Serie C, 15 ottobre 2023)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA SORRENTO: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Virtus Francavilla e Sorrento non presenta alcun tipo di incontro giocato nel passato di queste due formazioni. Non potendo analizzare i precedenti scontri tra queste due squadre, vi presentiamo le ultime tre partite giocate tra campionato e Coppa Italia. Padroni di casa che arrivano da una vittoria convincente nell’ultimo turno contro la Turris. Vittoria per 1-3 grazie alla doppietta di Gabriele Artistico. Per l’ex attaccante del Renate tre gol in 7 partite. Prima del successo contro i campani, una sconfitta subita contro il Brindisi e un pareggio ottenuto contro i campani del Giugliano.

Video/ Sorrento Messina (1-0) gol e highlights: gol di De Francesco! (Serie C, 7^ giornata, 8 ottobre 2023)

Ad andare in gol per i pugliesi Giuseppe Giovinco, fratello del ben più noto Sebastiano. Sorrento che nell’ultimo turno ha ottenuto un successo contro il Messina grazie alla rete realizzata dal centrocampista ex Avellino De Francesco. Prima della vittoria contro il Messina una pesante sconfitta subita contro il Foggia per 5-0 e un pareggio nella trasferta contro il Picerno con la rete firmata dall’attaccante Mario Ravasio, che risulta l’unica in maglia Sorrento. (Marco Genduso)

Video/ Turris Virtus Francavilla (1-3) gol e highlights: doppietta di Artistico! (Serie C, 8 ottobre 2023)

VIRTUS FRANCAVILLA SORRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Sorrento sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Virtus Francavilla Sorrento in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

VIRTUS FRANCAVILLA SORRENTO: OSPITI REDUCI DA UNA VITTORIA IMPORTANTE

La diretta Virtus Francavilla Sorrento, in programma domenica 15 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Nuovarredo Arena” di Francavilla Fontana, sarà un match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C, girone C. Sfida tra due formazioni in salute, soprattutto i pugliesi: i padroni di casa, infatti, hanno ottenuto sette punti nelle ultime tre sfide vincendo contro Messina e Turris. I campani, invece, stanno provando a risollevarsi dai bassifondi della graduatoria e nell’ultimo turno si sono imposti contro il Messina tra le mura amiche.

Diretta/ Turris Virtus Francavilla (risultato finale 1-3): la chiude Polidori! (Serie C 8 ottobre 2023)

VIRTUS FRANCAVILLA SORRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Virtus Francavilla Sorrento, sfida in programma domenica 15 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Nuovarredo Arena” di Francavilla Fontana. I padroni di casa allenati da mister Alberto Villa punteranno sulla vena realizzativa di Artistico, autore di una doppietta nell’ultima sfida. Nella difesa a tre spazio a De Marino, Accardi e Monteagudo. In casa sorrentina, invece, Marcone difenderà i pali protetto da una difesa composta da Todisco, Blondett, Fusco e Loreto.

VIRTUS FRANCAVILLA SORRENTO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Virtus Francavilla Sorrento danno per favorita la squadra pugliese con il segno 1 proposto a 1.65. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dell’undici rossonero è dato a 5.25 mentre il pareggio si gioca a 3.35.

© RIPRODUZIONE RISERVATA