Diretta/ Vallefoglia Bergamo (risultato 1-0) streaming video Rai: marchigiane avanti (volley, 6 gennaio 2024)

DIRETTA VALLEFOGLIA BERGAMO (RISULTATO 1-0): MARCHIGIANE AVANTI

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia-Volley Bergamo 1991, partita valevole per la seconda giornata di ritorno della Serie A1 Femminile di volley, vede la formazione di casa aggiudicarsi il primo set in maniera abbastanza perentoria con il punteggio di 25-20. All’equilibrio iniziale le marchigiane hanno opposto un’accelerazione netta che le ha portate sul parziale di 18-14 e di 20-15, per poi gestire i 5 punti di vantaggio fino alla fine del set. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA VALLEFOGLIA BERGAMO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Vallefoglia Bergamo sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando e “casa” ormai abituale per il volley; ciò significa evidentemente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Vallefoglia Bergamo, offerta sempre per tutti tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY DI VALLEFOGLIA BERGAMO

SI GIOCA

Eccoci pronti a vivere la diretta di Vallefoglia Bergamo: con il campionato di Serie A1 di volley femminile eravamo rimasti al giorno di Santo Stefano, quando la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia aveva ottenuto una preziosa vittoria contro Roma. Questo era stato il commento dell’allenatore Andrea Pistola sul sito Internet della società marchigiana circa la vittoria delle sue ragazze: “Nel primo set abbiamo commesso molti errori e abbiamo rischiato di complicarci la vita da soli, per fortuna che alla fine siamo riusciti a spuntarla. Nel secondo set invece siamo stati più efficaci ed attenti e abbiamo espresso un gioco migliore. Nel terzo e nel quarto set loro sono cresciuti molto, noi siamo calati di intensità e quindi hanno vinto meritatamente”.

Il successo è comunque arrivato, anche se solamente al quinto set: “Nel tie-break abbiamo avuto un ottimo approccio sin dall’inizio e li abbiamo messi sotto pressione portando a casa una vittoria importante su un campo difficile nel quale giocare, sia per il valore della squadra che per le dimensioni e le caratteristiche del palazzetto. Sono contento, la squadra ha ribadito di aver bisogno del contributo di tutte le ragazze e anche stasera è stato così”. Adesso però dobbiamo buttarci sull’attualità, quindi diamo naturalmente spazio alla diretta di Vallefoglia Bergamo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PUNTI PESANTI IN GIOCO

La diretta di Vallefoglia Bergamo, valida per la 15a giornata di campionato di volley Serie A1 2023-2024 inizierà presso il PalaMegabox di Pesaro alle ore 20:30. E’ lecito credere che la sfida tra le due compagini sarà ricca di ambizioni e scontri tattici con una situazione diversificata tra le due squadre che a proprio modo cercheranno di trovare nuova linfa per affrontare il giro di boa decisivo.

La classifica parla chiaro e vede Bergamo occupare la terzultima posizione della classifica con una situazione che desta preoccupazione dati i “soli” 11 punti collezionati fino ad ora. Solo due vittorie nelle ultime 5 sfide e la tendenza è decisamente da invertire al fine di trovare un posizionamento più comodo. Diverso il caso del Vallefoglia che con 3 vittorie nelle ultime 5 sfide occupa l’ottavo posto in classifica con la possibilità di ambire anche a qualche gradino più in alto.

DIRETTA VALLEFOGLIA BERGAMO: RISULTATI E CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta di Vallefoglia Bergamo – seconda sfida del girone di ritorno di volley Serie A1 – è doveroso analizzare nello specifico il cammino delle due squadre per meglio comprendere la situazione attuale. Come già anticipato, la formazione padrona di casa può vantare un andamento più lineare e convincente dopo 14 giornate di campionato. 18 punti totalizzati e un umore di squadra decisamente in risalita visti i recenti risultati.

Sarà difficile per la squadra di Bergamo scardinare le certezze delle avversarie, soprattutto se consideriamo il contesto recente. Solo 11 punti dopo 14 giornate non possono garantire soddisfazione ai tifosi ma l’obiettivo è sempre quello di poter trovare la chiave di volta per riprendere una stagione, quasi, da profondo rosso. Solo Itas Trentino e Casalmaggiore hanno fatto peggio e la trasferta di questa sera potrebbe essere una ghiotta occasione per dare un impulso positivo alla stagione in corso.











