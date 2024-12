DIRETTA VALLEFOGLIA FIRENZE: SITUAZIONI MOLTO DIVERSE

Con la diretta Vallefoglia Firenze inizierà alle ore 20.30 di questa sera, sabato 21 dicembre 2024, l’intero girone di ritorno della Serie A1 di volley femminile, dal momento che al Pala Megabox di Pesaro è in programma l’anticipo della quattordicesima giornata, appunto la prima del ritorno del massimo campionato di pallavolo femminile. In copertina per la diretta Vallefoglia Firenze ci sono le padrone di casa della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, grazie all’ottavo posto che ha garantito alle marchigiane la qualificazione per i quarti di Coppa Italia al termine dell’andata.

DIRETTA/ Piacenza Monza (risultato 2-0) video streaming: la Gas Sales vola! (volley, oggi 21 dicembre 2024)

Il Bisonte Firenze invece è decimo, in una posizione che lascia ancora aperte speranze di qualificazione per i playoff, ma che d’altra parte non garantisce affatto la tranquillità in ottica salvezza, quindi le ospiti toscane avrebbero grande bisogno di tornare dalle Marche con qualche punto in più in classifica, per guardarsi alle spalle con meno paura e magari pensare più in grande. Se tutto questo sarà possibile, ce lo dovrà dire naturalmente la diretta Vallefoglia Firenze…

DIRETTA/ Perugia Saint Nazaire (risultato finale 3-0): vittoria per gli umbri (Champions,19 dicembre 2024)

VALLEFOGLIA FIRENZE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Match con una posta in palio molto delicata, tifosi e appassionati di pallavolo potranno seguire la diretta Vallefoglia Firenze in tv perché sarà la partita trasmessa in chiaro su Rai Sport HD, canale numero 58. Di conseguenza ciò significa naturalmente che avremo tutti a disposizione anche il sito oppure la app di Rai Play per seguire la diretta Vallefoglia Firenze in streaming video.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY VALLEFOGLIA FIRENZE

DIRETTA VALLEFOGLIA FIRENZE: COME SONO ARRIVATE A FINE ANDATA?

La diretta Vallefoglia Firenze sarà comunque un match intrigante, perché si affronteranno due squadre di valore tutto sommato simile, come dimostra il bilancio di cinque vittorie e otto sconfitte per le marchigiane e di quattro vittorie e nove sconfitte per le toscani, anche se le lunghezze di differenza in classifica sono ben cinque. Non sono infatti mancate le soddisfazioni per Vallefoglia, come la netta vittoria contro Busto Arsizio oppure la striscia di quattro partite a punti consecutive, anche se tre sono state sconfitte al tie-break – traguardo comunque significativo contro squadre quali Milano oppure Novara.

DIRETTA/ Milano Innsbruck (risultato finale 3-0) streaming video tv: vincono i lombardi! (18 dicembre 2024)

Per Firenze invece sarebbe necessaria una svolta dopo un periodo disastroso: Il Bisonte infatti aveva iniziato piuttosto bene il campionato, ma le quattro vittorie sono arrivate tutte nelle prime otto partite (compresa l’andata contro Vallefoglia), mentre nelle ultime cinque giornate le toscane non hanno più raccolto nemmeno un punto, con l’inopinata sconfitta casalinga contro Perugia a segnare la svolta in negativo. Oggi sarà finalmente la volta buona per la ripartenza? Parola alla diretta Vallefoglia Firenze per scoprirlo…