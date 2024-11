DIRETTA FIRENZE PERUGIA: UNA PARTITA DELICATA

La diretta Firenze Perugia ci farà compagnia alle ore 20.30 di questa sera, domenica 24 novembre 2024, per la nona giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile dal Palazzo Wanny del capoluogo toscano. Sfida molto delicata perché Il Bisonte Firenze e la Bartoccini-Mc Restauri Perugia condividono una posizione di classifica non esaltante. Stanno un po’ meglio le padrone di casa toscane, che hanno 9 punti e nella diretta Firenze Perugia potrebbero approfittare di questo confronto sulla carta favorevole per allungare il proprio margine di vantaggio sulla zona retrocessione.

DIRETTA/ Innsbruck Milano (risultato finale 1-3): bella vittoria per i lombardi (oggi 20 novembre 2024)

Molto delicata è invece la posizione di Perugia, che ha solamente 5 punti e quindi avrebbe estremo bisogno di salire un po’, dal momento che le umbre sono nel quartetto di coda insieme a Cuneo, Roma e Talmassons, quindi fa parte delle squadre che potrebbero essere maggiormente indiziate per la retrocessione. In casi come questi non si possono fare troppi calcoli, ma serve fare punti ad ogni occasione possibile: le ospiti ci riusciranno nella diretta Firenze Perugia? Parola al campo…

Diretta/ Fenerbahce Monza (risultato finale 0-3): vittoria netta! (Champions League, 20 novembre 2024)

FIRENZE PERUGIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Per tutti coloro che non si recheranno al palazzetto, ricordiamo con piacere che la diretta Firenze Perugia in tv sarà la partita di questo turno del campionato di Serie A1 trasmessa in chiaro su Rai Sport HD, canale numero 58. Di conseguenza ciò significa naturalmente che avremo tutti a disposizione anche il sito oppure la app di Rai Play per seguire la diretta Firenze Perugia in streaming video.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY FIRENZE PERUGIA

DIRETTA FIRENZE PERUGIA: DUE SITUAZIONI NON IDENTICHE

Presentando la diretta Firenze Perugia, abbiamo già illustrato le similitudini tra le due formazioni. In realtà Il Bisonte Firenze potrebbe avere prospettive migliori, perché ha quattro punti in più rispetto a Perugia, nonostante abbia giocato ben due partite in meno. Con tre vittorie a fronte di quattro sconfitte in sette partite giocate, le prospettive non saranno trionfali ma almeno la salvezza non dovrebbe essere in discussione e si potrebbe anche pensare di avvicinare la zona playoff mancata l’anno scorso, specie se Firenze sfrutterà al meglio questa giornata teoricamente favorevole.

DIRETTA/ Saint-Nazaire Perugia (risultato finale 0-3) streaming: umbri sul velluto (oggi 19 novembre 2024)

La Bartoccini-Mc Restauri Perugia invece non può indulgere sogni di gloria, dal momento che le partite giocate sono già ben nove per le umbre, ma con un bilancio di una sola vittoria a fronte di otto sconfitte. Certo, il successo è arrivato domenica scorsa battendo Cuneo in un delicatissimo scontro diretto, per cui adesso le prospettive sono leggermente migliori, ma novembre è decisamente troppo presto per mettersi già a fare calcoli e allora bisogna cercare di fare il massimo in ogni partita, cominciando già oggi con la diretta Firenze Perugia…