Diretta Varese Brescia/ Streaming video tv: derby lombardo alla 1^ di basket Serie A1

Varese Brescia sarà diretta dalla terna arbitrale composta da Roberto Begnis, Valerio Grigioni e Giacomo Dori; si gioca alle ore 17:00 di domenica 27 settembre presso la Enerxenia Arena, ed è valida per la prima giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. Le due squadre lombarde si ritrovano a distanza di due settimane dall’ultimo incrocio di Supercoppa: su questo parquet la vittoria era andata alla Openjobmetis, che all’esordio stagionale aveva anche sfiorato il colpo grosso al PalaLeonessa cadendo però sulla sirena. Entrambe eliminate, hanno comunque fatto vedere di potersi giocare un posto nei playoff; sicuramente la Germani parte con maggiori ambizioni ma i biancorossi hanno fatto il colpaccio estivo firmando Luis Scola, e nonostante un budget costantemente risicato ambiscono a riprendersi una posizione di primo livello nel basket italiano. Vedremo allora quello che succederà tra poche ore nella diretta di Varese Brescia, aspettando la quale possiamo cominciare a fare una valutazione circa quello che potremmo aspettarci sul parquet della Enerxenia Arena.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Brescia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma per tutti gli appassionati di basket l’appuntamento non è cambiato ed è rimasto quello delle ultime stagioni: la piattaforma Eurosport Player, per accedere alla quale bisognerà sottoscrivere un abbonamento, fornisce tutte le partite del campionato di Serie A1 in diretta streaming video, dunque vi dovrete dotare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito www.legabasket.it troverete invece le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

DIRETTA VARESE BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Per il momento Varese Brescia è 1-1 e palla al centro: il buzzer beater di Christian Burns al PalaLeonessa aveva frustrato la Openjobmetis che aveva condotto sostanzialmente per tutta la partita, al ritorno invece i biancorossi avevano vinto – sempre in volata – ma a quel punto si trattava di una partita senza più obiettivi, visto che Milano ha dominato il girone. I problemi per Varese sono sostanzialmente due: il primo è che nelle gare seguenti è venuta a mancare quell’intensità mostrata all’esordio, anche se qualcosa di buono si è comunque vista. Il secondo è che nel frattempo è stato esonerato Attilio Caja, si dice perché i rigidi metodi di allenamento e gestione del gruppo abbiano inevitabilmente e definitivamente cozzato con Scola, e non solo il veterano argentino. Massimo Bulleri si è già preso la vittoria sulla Leonessa, ma ora deve condurre un intero campionato sperando di portare subito a termine il compito della salvezza e poi provare a traghettare la squadra ai playoff; un allenatore giovane ed esordiente è sempre un punto interrogativo e allora sarà interessante stabilire come l’ex playmaker se la caverà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA