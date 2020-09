Diretta Varese Brescia/ Streaming video tv: derby lombardo in Supercoppa (Basket)

Varese Brescia, diretta dagli arbitri Alessandro Vicino, Denny Borgioni e Mauro Belfiore, si gioca alla Enerxenia Arena di Masnago alle ore 19.00 di questa sera, domenica 13 settembre, come sesta e ultima partita nel girone A della Supercoppa Italiana 2020 di basket, allargata eccezionalmente a tutte le squadre del campionato. Arriviamo alla diretta di Varese Brescia sapendo che il derby lombardo non metterà in palio nulla di concreto in un girone dominato dalla Olimpia Milano, ma di certo i motivi d’interesse non mancheranno. La Openjobmetis Varese infatti ha appena vissuto un ribaltone in panchina, con Massimo Bulleri chiamato al posto di Attilio Caja e pronto a fare il debutto proprio oggi, dopo avere assistito dalla tribuna alla sconfitta di giovedì contro Milano. La Germani Brescia invece arriva dal successo contro Cantù e vorrà provare a chiudere un poker di vittorie fra i brianzoli e Varese, per poter affermare in modo netto di essere stata inferiore solamente all’Olimpia, il che di certo non potrebbe essere un demerito per gli uomini di coach Vincenzo Esposito.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sappiamo, la diretta tv di Varese Brescia non viene trasmessa sulla nostra televisione: l’intero programma della Supercoppa Italiana 2020 di basket è affidato a Eurosport Player, la piattaforma alla quale bisogna essere abbonati e che, una volta diventati clienti, permetterà di seguire l’intero torneo in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece la sezione dedicata specificamente alla Supercoppa, con il calendario del torneo e le classifiche dei gironi.

DIRETTA VARESE BRESCIA: IL CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta di Varese Brescia possiamo dunque ribadire che sono tanti i motivi d’interesse di questa partita, innanzitutto per Varese che vivrà il debutto in panchina del suo nuovo allenatore Massimo Bulleri. Giovedì la Openjobmetis ha fatto molto bene per almeno metà partita al Forum di Assago contro Milano, poi si è dovuta arrendere alla superiorità degli avversari ma tutto sommato le indicazioni positive non sono mancate, in particolare per merito di Douglas. Vediamo dunque quali effetti sortirà, almeno dal punto di vista psicologico, il debutto del nuovo coach, che però logicamente ha avuto pochissimi giorni di lavoro finora. Dall’altra parte, come detto Brescia finora ha vinto tutte le partite alla sua portata e vorrebbe completare il poker: giovedì contro Cantù il principale protagonista è stato Chery, che ha messo a segno ben 20 punti, in ogni caso possiamo dire che finora la Leonessa sta lavorando bene e proverà dunque a congedarsi dalla Supercoppa Italiana a testa altissima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA