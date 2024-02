DIRETTA/ Varese Pesaro (risultato finale 0-0) video streaming tv: palla a due, via! (11 febbraio 2024)

DIRETTA VARESE PESARO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta di Varese Pesaro sta finalmente per prendere il via: potrebbe essere anche un bel duello tra i due playmaker Nico Mannion e Scott Bamforth, che sono i due reali motori di Openjobmetis e Vuelle. Mannion, arrivato a stagione in corso dal Baskonia, è stato un grande colpo per Varese: con lui sono arrivate immediatamente tre vittorie consecutive e quattro in sette giornate, che hanno rilanciato le quotazioni della Openjobmetis e hanno fatto ritrovare a Nico la maglia della nazionale. Per lui abbiamo 20,2 punti e 5,8 assist con il 94,2% ai liberi e il 38,8% dall’arco, per 19,3 di valutazione e già più volte il premio di MVP della giornata.

Video/ Trento Varese (90-84) sintesi e highlights: 23 punti per McDermott! (Lega A basket, 4 febbraio 2024)

Bamforth, in passato visto anche con la maglia di Sassari, ha dovuto saltare cinque partite proprio dopo aver giocato una grande gara all’andata contro Varese; dal rientro ha infilato 12,0 punti di media e viaggia a 15,3 con 4,0 assist e un fantastico 47,2% dalla lunga distanza, la valutazione per lui è 15,9. Sono due giocatori che si possono accomunare anche per caratteristiche, innegabilmente Varese e Pesaro dipendono fortemente dalle loro lune e allora vedremo chi vincerà questo duello; parola al parquet della Itelyum Arena perché ci siamo davvero, la palla a due di Varese Pesaro sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Trento Varese (risultato finale 90-84): l'Aquila vince in rimonta! (Lega A 4 febbraio 2024)

DIRETTA VARESE PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Pesaro sarà trasmessa su Eurosport 2, dunque avremo un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare che dovranno selezionare il canale numero 211 sul loro decoder di Sky. Va tuttavia ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Scafati Pesaro (risultato finale 83-82) streaming video tv: Gentile 22 punti (4 febbraio 2024)

VARESE PESARO: CLASSICA DELICATA!

Varese Pesaro viene diretta dagli arbitri Christian Borgioni, Edoardo Gonella e Gianluca Capotorto: si gioca alle ore 20:00 di domenica 11 febbraio per la 20^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. Una grande classica che ormai tempo fa è stata anche una finale scudetto, una sfida delicatissima per la salvezza: alla Itelyum Arena Varese cerca riscatto dopo aver perso a Trento, terza sconfitta in quattro giornate ma prima l’avvento di Nico Mannion aveva se non altro portato in dote tre vittorie per prendere un po’ di respiro rispetto alla zona calda della classifica.

Momento invece tremendo per Pesaro: la Vuelle è in crisi, domenica ha mancato un timbro importantissimo perdendo in volata a Scafati e così si ritrova al penultimo posto in compagnia di Treviso, già con un cambio di allenatore che però al momento non ha ancora portato i risultati sperati. Vincere in trasferta contro una rivale diretta per la salvezza potrebbe essere un colpo importante per gli adriatici e allora scopriremo tra poco quello che succederà nella diretta di Varese Pesaro, nel frattempo prendiamoci del tempo per parlare degli argomenti principali di questa sfida.

DIRETTA VARESE PESARO: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Varese Pesaro è ovviamente anche la partita di Meo Sacchetti: storico capitano dei prealpini, proprio contro la Vuelle si era rotto il legamento crociato in quella finale di cui parlavamo, mettendo fine ai sogni di Varese di tornare a vincere uno scudetto che già all’epoca, considerato il passato glorioso, mancava da tempo. La Scavolini Pesaro aveva invece ottenuto un tricolore storico, ma oggi la realtà per entrambe le squadre è ben diversa: si sgomita per non retrocedere e sarebbe chiaramente un fracasso per due piazze come queste se dovesse arrivare la Serie A2.

Varese, partita male, come detto ha recuperato un po’ di margine con la grande firma di Nico Mannion che ha portato una ventata di freschezza e qualità che mancava al roster di coach Tom Bialaszewski; Pesaro ha invece esonerato Maurizio Buscaglia affidando la panchina a Sacchetti, ma forse senza considerare che la squadra non è adatta per caratteristiche ai dettami dell’allenatore. Il parquet ci sta dicendo questo, i margini per recuperare ci sono ma bisogna cominciare a correre da subito, attenzione perché un blitz della Vuelle riporterebbe la Openjobmetis nel baratro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA