Diretta Varese Sassari/ Streaming video tv: curiosità per Matt Brase! (basket A1)

DIRETTA VARESE SASSARI: ORMAI UNA GRANDE CLASSICA!

Varese Sassari si gioca in diretta alle ore 19:30 di domenica 2 ottobre: siamo alla Enerxenia Arena per la 1^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Questa partita è diventata una grande classica, tra intrecci di personaggi che hanno lasciato il segno in entrambe le piazze (Meo Sacchetti e Gianmarco Pozzecco) e sfide continue: sicuramente più avanti nel percorso è la Dinamo, che anche l’anno scorso ha centrato i playoff raggiungendo anche la semifinale – grazie al colpo contro Brescia – e che riparte da quel Piero Bucchi che aveva preso il posto, a stagione in corso, dell’esonerato Demis Cavina.

A Varese, dopo una stagione che definire ondivaga rappresenta solo la punta dell’iceberg, la scelta è stata interessante ma tutta da dimostrare sul campo: il nuovo coach è Matt Brase, 40 anni e alla prima esperienza in Europa, nelle ultime tre stagioni assistente in NBA (soprattutto di Mike D’Antoni). Potrà essere un grande successo come un disastro, la sensazione è che le mezze misure non ci siano; vedremo, certamente il roster sembra più competitivo ma anche parecchi dei nuovi giocatori sono scommesse. Aspettando che la diretta di Varese Sassari prenda il via, proviamo adesso a tracciare alcuni dei temi principali che potrebbero emergere dalla serata della Enerxenia Arena.

DIRETTA VARESE SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per quanto riguarda la diretta tv di Varese Sassari, il discorso vale per questa come le altre partite del campionato di basket Serie A1: al momento non c’è troppa chiarezza circa un accordo per trasmettere almeno due gare per giornata in televisione, nel caso comunque si parla di un contratto con Discovery Plus e le immagini disponibili su Eurosport 2 (dunque, comunque riservato agli abbonati alla televisione satellitare). Sappiamo invece che la diretta streaming video sarà garantita da Eleven Sports, portale al quale si può sottoscrivere un abbonamento o utilizzabile per l’acquisto on demand; ricordiamo poi che il sito ufficiale www.legabasket.it metterà a disposizione i tabellini play-by-play e i boxscore dei match aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VARESE SASSARI: SITUAZIONE E CONTESTO

Come abbiamo già detto, la diretta di Varese Sassari è intrigante: stuzzica molto il progetto Openjobmetis, qui abbiamo uno dei tre allenatori stranieri del nostro campionato ma anche quello meno conosciuto, perché un conto è dire Jasmin Repesa e Marcelo Nicola e un conto è citare Matt Brase, che come detto è arrivato sotto le Prealpi con tanti punti di domanda aperti. Avendo lavorato con D’Antoni, ci potremmo divertire e certamente in ambito europeo l’ex playmaker di Milano ha anche ottenuto risultati di rilievo; Brase però non è lui, dovrà immediatamente trovare la sua identità e sappiamo bene che a Varese le ultime stagioni non sono state generalmente brillanti.

Il contrario di Sassari, che dopo la sbornia dell’era Pozzecco è dovuta passare attraverso un esonero per ripartire: vero è anche che la Dinamo è riuscita a salvare la sua stagione con l’esperienza di Piero Bucchi e qualche aiuto dal mercato (il ritorno di Miro Bilan), alla fine la società isolana si è confermata nelle prime quattro dei playoff e dunque vuole ora ripetere quanto di buono fatto vedere nelle ultime stagioni, con la speranza di poter tornare a giocare la finale scudetto. Vedremo intanto come andrà la diretta di Varese Sassari, potremmo già aspettarci delle sorprese alla Enerxenia Arena…











