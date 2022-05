Diretta Sassari Brescia/ Streaming video Rai: Dinamo per chiudere in gara-4

DIRETTA SASSARI BRESCIA: I LOMBARDI NON POSSONO SBAGLIARE

ll PalaSerradimigni della città sarda, si giocherà con palla a due alle ore 21.00 di questa sera, domenica 22 maggio 2022, come gara-4 della serie dei quarti di finale dei playoff scudetto della Serie A di basket. Ci avviciniamo alla diretta di Sassari Brescia con la consapevolezza che il Banco di Sardegna ha un match-point prezioso, da sfruttare in casa propria dopo avere espugnato Brescia nella seconda partita e dopo il dominio con un clamoroso +30 appena due giorni fa in gara-3, la prima giocata a Sassari.

Per la Germani Brescia il discorso è radicalmente opposto: i lombardi, dopo un campionato che resta meraviglioso, sono sull’orlo dell’eliminazione e per di più alle prese anche con i problemi legati agli infortuni di Gabriel e soprattutto Della Valle nella nefasta gara-3 di venerdì, che rischia di avere segnato come un macigno le sorti di questo quarto di finale. Alla Leonessa il compito di “risorgere” e portare la serie alla bella in casa propria: ci riuscirà? Parola a Sassari Brescia per scoprirlo…

DIRETTA SASSARI BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Brescia sarà garantita stasera in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando. Di conseguenza raddoppia pure la possibilità di seguire il match in diretta streaming video, tramite Rai Play per tutti oppure su abbonamento sulla piattaforma Discovery +, che segue in maniera integrale il campionato di Serie A di basket.

DIRETTA SASSARI BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Qualche giorno fa ne avremmo scritto in maniera differente, ma in questo momento la diretta di Sassari Brescia sembra sorridere in maniera nettissima alla Dinamo, in vantaggio per 2-1 nella serie, con un match-point da giocare in casa e contro una Brescia improvvisamente in difficoltà. La partita di venerdì sera è stata un capolavoro per Sassari, coach Bucchi ha visto i suoi ragazzi portare a termine quella che può essere definita la partita perfetta, equilibrata di fatto solo nel primo quarto e con Filip Kruslin in particolare evidenza, volendo citare un singolo in una partita magnifica per tutti.

La gara-3, vista da Brescia, ha fatalmente un sapore decisamente più amaro, quello della sconfitta che potrebbe avere segnato in maniera decisiva l’intera serie. Con Della Valle fuori dopo cinque minuti e un Mitrou-Long insolitamente impreciso (pessimo 3/15 dal campo) la serata è diventata un massacro. Volendo essere ottimisti, diciamo che Brescia questa sera potrà solamente migliorare, magari sfruttando una Sassari convinta di avere la serie in pugno, ammesso che i sardi commettano questo errore…











