Diretta Varese Tortona/ Streaming video tv: sfida tra squadre in fiducia (basket A1)

DIRETTA VARESE TORTONA: OPENJOBMETIS, È VERO RILANCIO?

Varese Tortona, in diretta dalla Enerxenia Arena, si gioca alle ore 20:00 di sabato 20 novembre ed è l’unico anticipo nella 9^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022. Sfida intrigante: in piena crisi, e ancora con due giocatori titolari fuori per Covid, la Openjobmetis che arrivava da sei sconfitte ha improvvisamente battuto un colpo, giocando una partita solidissima e un grande quarto periodo per vincere sul parquet di Trieste, contro una squadra terza in classifica. Successo che è aria pura, ma che ora Varese dovrà “onorare” prendendosi 2 punti anche in casa, per dimostrare di poter davvero uscire dai guai.

DIRETTA/ Trieste Varese (finale 70-86): Openjobmetis in scioltezza

Alla Enerxenia Arena arriva però la Bertram, matricola terribile: i piemontesi hanno battuto Sassari nell’ultimo turno e si sono portati in zona playoff, inoltre hanno un roster in cui i veterani (tra cui l’ex Tyler Cain, ancora amato da queste parti) sanno come si vincono partite di questo tipo; Marco Ramondino insomma vola sulle ali dell’entusiasmo e allora per Adriano Vertemati non sarà affatto semplice prendersi una vittoria, staremo a vedere come andranno le cose nella diretta di Varese Tortona aspettando la quale possiamo fare qualche valutazione sui temi principali legati alla serata.

DIRETTA/ Treviso Cremona (risultato finale 96-83) streaming: Dimsa 23 punti

DIRETTA VARESE TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Tortona sarà affidata a Eurosport 2, e dunque sarà un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare: il canale infatti fa parte del decoder di Sky, al numero 211. Naturalmente rimane valida l’alternativa di Discovery Plus, che per questa stagione è il broadcaster ufficiale della Serie A1 di basket: anche questa partita quindi sarà disponibile, previa sottoscrizione di un abbonamento, in diretta streaming video. Ricordiamo poi la possibilità di consultare liberamente il sito www.legabasket.it, sul quale troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Milano Reggio Emilia (risultato finale 84-74) streaming: Rodriguez 22 punti

DIRETTA VARESE TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

Sta dunque arrivando il momento di Varese Tortona: davvero non ci aspettavamo che nel momento più difficile degli ultimi anni la Openjobmetis potesse risorgere in quel modo all’Allianz Dome, ancora priva di Eiljah Wilson ma soprattutto di John Egbunu, il miglior rimbalzista del nostro campionato e nella Top 5 per valutazione. Invece le sue veci le ha splendidamente fatte Paulius Sorokas, che senza di lui è partito in quintetto e ha migliorato le cifre statistiche; poi ci sono state le ottime prove di Alessandro Gentile e Trey Kell, e un Anthony Beane che quando serviva ha cambiato passo.

Certo, come detto Tortona è squadra vera: un devastante terzo periodo per battere Sassari e confermare che i playoff possono essere una splendida realtà, un gruppo che continua a girare e che in poco tempo ha preso le misure al campionato di Serie A1, una realtà che non ha paura di giocare contro rivali più pronte e che infatti, prima di battere la Dinamo, aveva già preso lo scalpo della Virtus Bologna. Insomma un match tra due squadre in salute, anche se quella di Varese è ancora a rischio di forti ricadute: vedremo come andrà…



© RIPRODUZIONE RISERVATA