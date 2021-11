Diretta Trieste Varese/ Streaming video Rai: affonda la barca lombarda? (Basket A1)

DIRETTA TRIESTE VARESE: VERTEMATI TORNA IN PANCHINA

Trieste Varese sarà diretta dagli arbitri Guido Giovannetti, Gabriele Bettini e Sergio Noce: si gioca alle ore 20:45 di domenica 14 novembre all’Allianz Dome, valida per la 8^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. La Openjobmetis arriva da sei sconfitte consecutive, avendo sempre perso se non all’esordio: situazione pessima e ancor più complicata dal focolaio di Coronavirus che ha colpito la squadra nelle ultime due uscite (oggi tornano coach Adriano Vertemati e Elijah Wilson, da valutare John Egbunu).

Decisamente non si tratta della trasferta più semplice per uscire dai guai, visto che l’Allianz sta dimostrando di poter essere ancora una solida realtà da playoff: nell’ultimo turno è andata a vincere a Sassari confermando davvero le sue ambizioni, un roster costruito con raziocinio e che sembra davvero girare. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Trieste Varese; aspettandone la palla a due possiamo fare qualche valutazione sui temi principali che emergeranno dalla serata dell’Allianz Dome.

DIRETTA TRIESTE VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Varese sarà trasmessa su Rai Sport: il posticipo di domenica sera infatti è sempre sulla televisione di stato e dunque si tratterà di una visione in chiaro per tutti, con possibilità di seguire il match anche su sito o app ufficiali di Rai Play. Come sappiamo, il broadcaster ufficiale della Serie A1 è diventato Discovery Plus: sarà qui dunque che avremo la diretta streaming video (riservata agli abbonati) mentre sul portale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA TRIESTE VARESE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trieste Varese ci presenta una partita davvero interessante, tra due squadre che stanno vivendo momenti diversi. Ottimo il passo dell’Allianz, che sembra aver assorbito l’addio di Eugenio Dalmasson: dalle parti della città giuliana avevano già fatto vedere di saper lavorare bene e senza forzare le tappe, ma presentando una squadra che, salvo nella stagione della pandemia, è sempre stata competitiva e infatti è andata ai playoff facendo la voce grossa. Per lo step in più sarà dura perché la concorrenza è folta, ma naturalmente Trieste ci proverà sapendo di poter partire da una posizione senza particolari pressioni.

A Varese il progetto dovrebbe essere sul lungo periodo: a Luis Scola sono stati dati pieni poteri operativi e dunque si parla di un aumento di budget importante, ma è una cosa che riguarderà più che altro le prossime stagioni. L’obiettivo principale per quest’anno è quello di salvarsi: vista la situazione a metà del girone di andata non si può certo pensare a qualcosa in più, dunque Vertemati (la cui panchina traballa) deve stringere i denti e provare a rimettere in rotta una barca che sta pericolosamente andando alla deriva. Ci riuscirà già questa sera?



